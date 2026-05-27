Sahte GTA 6 dosyaları internette dolaşmaya başladı!

Tam Boyutta Gör Umut vadeden Best Buy sızıntısına rağmen, GTA 6 ön siparişleri henüz başlamadı. Bununla birlikte, dolandırıcılar 19 Kasım'daki çıkış tarihinden önce oluşan heyecandan faydalanmış gibi görünüyor. NordVPN, sahte beta testler, kötü amaçlı yazılım bulaştırılmış indirme dosyaları ve kullanıcıların GTA Online hesaplarını çalmayı hedefleyen sitelerin arttığına dikkat çekiyor.

GTA 6 beta ve keyleri dağıtılıyor!

Tam Boyutta Gör GTA 6 istek listesine eklenebilse de resmi olarak ön sipariş verilemiyor. Bu durum, kötü niyetli kişilerin topluluğa sızıp oyuncuların heyecanından faydalanmasını engellemedi. NordVPN ekibinin araştırması, Grand Theft Auto 6'yı hedef alan çok sayıda kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık faaliyetleri ve kimlik avı sitesini ortaya çıkardı.

Açıklamaya göre, şu anda ücretsiz GTA 6 kodları, özel beta keyleri veya üçüncü fragmandan görüntüler altında dolandırıcı sitelerle karşılaşmak mümkün. Rockstar Social Club hesap bilgilerini toplamaya yönelik kimlik avı girişimleri, indirme teklif eden sahte reklamlar ve GTA 6 ön siparişi vaat eden ancak tamamen dolandırıcılıktan ibaret olan siteler de var. Şaşırtıcı olmayan şekilde, bunların çoğu kötü amaçlı yazılım veya virüs içeriyor. Bilgisayarlara yüklendikten sonra, mağdurlar dosyalarını kaybetme veya kişisel bilgilerinin çalınması riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tehlike, PC ile sınırlı değil, Android cihaz kullanıcılarını da kapsıyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak. GTA 6 ön siparişlerinin 21 Haziran’da açılması bekleniyor.

Sahte GTA 6 indirme dosyaları internette dolaşmaya başladı!

