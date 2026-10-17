Sahte WhatsApp uygulaması Google Play'de 500 bin indirmeyi aştı

Gelen bilgilere göre uygulama, Agment Assets sallu adlı geliştirici tarafından yayımlandı. Geliştiricinin hesabında bulunan tek uygulama olan sahte WhatsApp, geçen ay Google Play'de kullanıma sunuldu.
Google Play'in erken erişim programı dikkat çekti
Sahte uygulamanın başlangıçta fark edilmemesinin nedenlerinden biri, Google Play'in erken erişim (Early Access) programı oldu. Bu programa katılan uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor. Bu durum, kullanıcıların uygulamanın güvenilirliğini değerlendirmesini ve sahte uygulamaları orijinalinden ayırt etmesini zorlaştırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: