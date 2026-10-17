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Tam Boyutta Gör Google Play'de, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı taklit eden sahte bir uygulama tespit edildi. 500 binden fazla indirmeye ulaşan uygulama, orijinal WhatsApp'ın tasarımını, ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini büyük ölçüde kopyalıyor.

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Gelen bilgilere göre uygulama, Agment Assets sallu adlı geliştirici tarafından yayımlandı. Geliştiricinin hesabında bulunan tek uygulama olan sahte WhatsApp, geçen ay Google Play'de kullanıma sunuldu.

Google Play'in erken erişim programı dikkat çekti

Sahte uygulamanın başlangıçta fark edilmemesinin nedenlerinden biri, Google Play'in erken erişim (Early Access) programı oldu. Bu programa katılan uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor. Bu durum, kullanıcıların uygulamanın güvenilirliğini değerlendirmesini ve sahte uygulamaları orijinalinden ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Uygulamanın, Google Play'deki sponsorlu arama sonuçlarında orijinal WhatsApp'ın üzerinde gösterildiği de bildirildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, resmi WhatsApp'ın indirme sayısı 10 milyarı aşarken sahte uygulama 500 binin üzerinde indirmeye ulaştı. Haberin yayımlandığı sırada sahte uygulama Google Play'den henüz kaldırılmamıştı.

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Sahte WhatsApp uygulaması Google Play'de 500 bin indirmeyi aştı

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