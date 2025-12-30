Sakarya'da üretilen yeni metro araçları, yakında İstanbul metrosuna entegre edilecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İstanbu Büyükşehir Belediyesi'nin siparişi üzerine Sakarya'daki Hyundai Eurotem tesislerinde üretilen ve test sürecinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan 144 yeni metro vagonu, yakında İstanbul'un raylı sistemlerinde göreve başlayacak. Bir kısmı şimdiden İstanbul'a ulaşan bu 144 yeni vagonun 104'ü M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattına, geri kalan 40'ı ise yeni açılacak M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına entegre edilecek..

Yeni metro araçlarının katılımıyla birlikte M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer sıklığı en yoğun saatte 2 dakikaya kadar düşecek. İBB tarafından paylaşılan verilere göre, M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, mevcut 80 aracıyla en yoğun saatte 4.5 dakikalık sefer aralığı ile hizmet veriyor.

M7 Hattının Kabataş-Yıldız Etabı 2027'nin Başında Açılacak

Sakarya'da üretilen 144 yeni vagonun104'ünün M7 hattına ayrılmasının başlıca sebeplerinden biri yakında bu hattın daha da büyüyecek olması. Yapımı devam Kabataş-Yıldız etabının da açılması ile birlikte M7 hattının toplam istasyon sayısı 19'a ulaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bu hattın 2027'nin başında Kabataş'a ulaşacağını belirtiyor. Bu yeni eklemeyle birlikte uzunluğu 24,5 km'ye ulaşacak olan M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının işletme kapasitesi yüzde 130 artacak.

Dünyanın 6 tonluk ilk tiltrotor uçağı başarıyla havalandı 21 sa. önce eklendi

40 yeni vagonun entegre edileceği M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattının normalde bu yıl içinde açılması bekleniyordu. Hattın açılışı ertelenmiş olsa da İBB'den gelen açıklamalar, beklenen açılışın önümüzdeki yıl gerçekleşeceğine işaret ediyor. Doç. Dr. Pelin Alpkökin, 2026'nın bahar aylarında bu yeni araçlarla birlikte ilk dinamik sinyal testlerini yapmaya başlayacaklarını söylüyor.

Yeni açılacak M12 hattı, nüfusu 1 milyon 600 bini aşan 3 ilçeyi tek hatta birbirine bağlayacak. 13 kilometrelik rota üzerinde bulunan 11 istasyonla, tek yönde saatte 44 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan hattın, 23 dakikalık tek yöndeki yolculuk süresiyle en yoğun saatte 5 dakikalık sefer aralığı ile hizmet vermesi planlanıyor.

Sakarya'da ilk testleri gerçekleşen yeni araçlar, İBB'nin Behiç Erkin yerleşkesinde ray üzerinde yapılacak testleri de tamamladıktan sonra kademeli olarak M7 ve M12 hatlarına entegre edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: