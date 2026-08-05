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Tam Boyutta Gör Trabzonspor’un yeni transferi yıldız futbolcu Muhammed Salah sosyal medyada ve finans dünyasında büyük etki uyandırdı. Transferin resmen açıklanmasının ardından Trabzonspor’un hisseleri ve kripto parasında büyük artış yaşandı.

Borsa tavan yaptı

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Borsa İstanbul verilerine göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (TSPOR) hissesi son 24 saatte yüzde 8,16 değer kazanarak 0,9200 TL seviyesinden 1,0600 TL'ye yükseldi. Bir haftadaki artış oranı ise ise yüzde 11,70 oldu.

Trabzonspor Fan Token'de büyük artış

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Kriptodaki artış ise daha belirgin miktarda oldu. Transferin gerçekleşeceğine inanan taraftarlar bir haftada yüzde 50’ye yakın kar elde etti. Trabzonspor Fan Token (TRA) son 24 saatte yüzde 12,08 değer kazanırken, son bir haftadaki artış oranı yüzde 35,08 seviyesine ulaştı. TRA, son yılların rekor yükselişini yaşadı.

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Passolig ve TS Club çöktü

Muhammed Salah transferi, taraftar ilgisini de rekor seviyeye taşıdı. Tribün Doluluk verilerine göre 4 Ağustos saat 14.30 itibarıyla 4 bin 240 olan kombine bilet satışı, 24 saat içinde 8 bin 609 yeni satışla birlikte 12 bin 849'a yükseldi. Passolig sisteminde yoğun talebe bağlı olarak zaman zaman erişim problemleri görüldü.

Öte yandan yeni sezon formasını satın almak isteyen taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle Trabzonspor'un resmi mağazası TS Club'ın internet sitesinde de kısa süreli erişim sorunları yaşandı. Transferin Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarına etkisi ise henüz beklenen kadar olmadı. Instagram ve Twitter'daki takipçi artış oranı yüzde 5'in altında kaldı.

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Salah transferi rekor getirdi: Fan token yükseldi, Passolig çöktü

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