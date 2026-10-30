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    Saldırı sonrası Binance TR'den açıklama: Kullanıcı varlıkları güvende mi?

    Binance'i etkileyen ve milyarlarca dolarlık dijital varlığın konu olduğu siber saldırının ardından Binance TR'den açıklama geldi. Şirket, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu duyurdu.

    Saldırı sonrası Binance TR'den açıklama: Varlıklar güvende mi? Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i etkileyen ve milyarlarca dolarlık dijital varlığın konu olduğu siber saldırının ardından Binance TR'den açıklama geldi. Türkiye platformundaki kullanıcıların varlıklarına ilişkin güvence veren şirket, tüm varlıkların güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

    Kripto para piyasasında endişeye neden olan saldırının boyutuna ilişkin ilk haberlerde yaklaşık 5,8 milyar dolarlık kayıptan söz edilmişti. Binance'in 30 Ekim'de paylaştığı güncel bilgilere göre ise güvenlik olayının tahmini toplam etkisi yaklaşık 6,3 milyar dolara ulaştı.

    Binance TR'den kullanıcılarına güvence

    Küresel ölçekte yaşanan güvenlik ihlalinin ardından Türkiye'deki kullanıcıların durumuna ilişkin merak artarken, Binance TR resmi X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Şirket, Türkiye platformunda bulunan tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirterek hizmetlerde herhangi bir kesinti yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca kullanıcı varlıklarının korunmasının şirketin en önemli önceliği olduğu ve güvenlik süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

    6,3 milyar dolarlık etki

    Binance'in küresel platformunu etkileyen olayla ilgili ilk incelemelerde, saldırının bir DevOps mühendisinin bilgisayarının ele geçirilmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Saldırganların bu erişimi kullanarak şirketin hizmet altyapısına ulaştığı ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

    Binance, ilk incelemelerde herhangi bir cüzdan özel anahtarının sızdırıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı. Şirket ayrıca blokzincir ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

    Saldırının mali etkisine ilişkin tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan SAFU fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı da duyuruldu. Güvenlik kontrolleri kapsamında küresel platformda para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulurken etkilenen adresin yetkisi iptal edildi.

    Binance, varlıkların izinin sürülmesi ve geri alınması için kolluk kuvvetleri ve blokzincir analiz şirketleriyle çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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