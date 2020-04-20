Salgın Döneminde Paranızı Katlayabileceğiniz Farklı Yatırım Araçları

Şu anda tüm dünyada koronavirüs salgınının ekonomik etkileri konuşuluyor. Sağlık konusunda yarattığı tehdit bir yana, virüs sonrasında birçok sektörde ciddi kayıplar ortaya çıkmış durumda. Ancak her zaman olduğu gibi, bu kriz dönemi de kendi fırsatlarını yaratıyor. Salgının ekonomik sıkıntısı ortada iken, bugün sizlere bu süreç boyunca kâr getirme ve paranızı arttırma ihtimali olan yatırım araçlarından bahsedeceğiz.



Bitcoin

Yeni yatırım araçları arasında en fazla ilgiyi çeken ürünlerden bir tanesi de Bitcoin. Bitcoin fiyat tahminleri, yapan analistler, önümüzdeki dönemde fiyatın artacağı yönünde görüş bildiriyor. Ayrıca Bitcoin özelinde önemli bir gelişme de bir ay içinde yaşanıyor olacak. Bitcoin ağında yer alan madencilerin yaptıkları işlemler başına kazandıkları blok ödülleri, mayıs ayında yarıya inecek. Bu sebeple de Bitcoin arzı iyice kısıtlanacak. Zaten sınırlı arza sahip olan Bitcoin üretimi, daha da azalacak ve ekonomistler, bu durumun fiyata olumlu etki edeceğini düşünüyor. Öte yandan yeni ve hızla değişen bir sektör olduğu için, haberleri takip etmek de bu sektörde yatırım yapmak isteyenler için çok önemli bir yer tutuyor. Siz de en güncel Bitcoin ve kripto para haberlerini anında öğrenmek, güncel Bitcoin haberlerine, analizlerine ve yorumlarına kolayca ve en doğru kaynaklara ulaşabilmek için BeInCrypto Türkiye websitesini takip edebilirsiniz.

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Diğer Kripto Paralar

Kripto para sektöründe binlerce farklı alternatif var. Ancak tabii ki bunların hepsinin yatırım yapmaya değer olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat şu dönemde, Bitcoin ve Ethereum dışında yatırıma uygun olabilecek birkaç farklı aday olduğunu ifade etmek mümkün. Örneğin Bitcoin ve Ethereum dışında en önemli kripto paralar arasında yer alan Ripple, bunlardan birisi. Ripple fiyat tahminleri, önümüzdeki dönemde salgının da bitmesi ile birlikte toparlanmanın olabileceğini işaret ediyor. Ayrıca yine kripto paralar arasında yatırımcıların fazlasıyla tercih ettiği Ethereum(ETH), Tezos (XTZ) ve Chainlink (LINK) gibi ürünler de dikkatleri çekiyor. Kripto para alım satımı yapmak için bu işe özelleşmiş güvenilir borsalar mevcut. Eğer siz de kripto para yatırımı yapmak istiyorsanız, bu borsaları tercih edebilirsiniz.

Altın

Kriz zamanlarında güvenli liman olarak görülen altın, bu dönemin de öne çıkan yatırım araçlarından bir tanesi. Uzun vadede yatırımcısına çok nadir kaybettiren bir emtia olan altın, koronavirüs salgınında paranın değer kaybetmesini istemeyen yatırımcılar için yine uygun bir adres gibi görünüyor. Altın fiyatı ile ilgili olarak yapılan yorumlara bakıldığı zaman, yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle fiyatın artabileceği iddia ediliyor. Nitekim altın fiyat tahminleri yapan analistler de önümüzdeki dönemde altındaki rallinin devam edebileceği fikrinde.

Dolar

Türkiye’de yatırımcının en fazla güvendiği varlıklardan birisi olan dolar, şu anda Türk Lirası’na karşı değer kazanmaya devam ediyor. Bu da doları, iyi bir yatırım aracı haline getiren bir detay. Özellikle paranın enflasyona karşı değer kaybetmesini istemeyen yatırımcı için, dolar yatırımı yapmak bu dönemde mantıklı olabilir. Ancak dolar fiyat tahminleri konusunda, son dönemde Amerikan Merkez Bankası FED’in yaptığı para basma hamlelerine de dikkat etmek gerekiyor. Bu durumun, uzun vadede dolara nasıl bir etkide bulunacağı henüz kestirilemiyor. Ayrıca altın ve dolar hakkında usta analizler yapan Selcoin’i de Twitter ve YouTube üzerinden takip ederek bu alanda son analizlere göz atabilirsiniz.

Sonuç

Yatırım yapmak, son derece ciddi ve önemli bir iştir. İlk dikkat etmeniz gereken kural, ihtiyacınız olabilecek bir para ile yatırım yapmaktan kaçınmanızdır. Ayrıca size ait olmayan para ile (borç almak ya da kredi çekmek gibi) yatırım yapmak, hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Ayrıca her zaman, yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmalarınızı yapmalı ve en güvenilir kaynaklardan haberleri takip etmelisiniz.

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