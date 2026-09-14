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    Sam Altman açıkladı: OpenAI bu yıl halka arz olmayacak

    OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin 2026’da halka arz başvurusu yapmayacağını açıkladı. Kararın arkasında, son dönemde artan yapay zeka güvenliği endişeleri bulunuyor.

    Sam Altman açıkladı: OpenAI bu yıl halka arz olmayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin 2026 yılında halka arz başvurusu yapmayacağını açıkladı. Altman, mevcut yapay zeka güvenliği tartışmaları nedeniyle bu yıl halka açılmanın akıllıca bir karar olmayacağını söyledi.

    Planlar değişti

    Altman, Fortune’a verdiği röportajda OpenAI’ın 2026 veya 2027’de halka arz edilip edilmeyeceği sorusuna doğrudan “2026 değil” yanıtını verdi. Bu açıklama, şirketin eylül ayında halka arz için başvurabileceğini öne süren yılın başındaki haberleri boşa çıkarıyor. Öte yandan daha önce de OpenAI cephesinden bu yönde açıklamalar gelmişti.

    Bununla birlikte OpenAI CEO’su, kararın arkasındaki temel nedenlerden birinin yapay zeka güvenliği konusundaki mevcut tablo olduğunu belirtti. Şirketin önceliğinin halka arz yerine güvenlik ve yapay zeka sistemlerinin insanlarla uyumlu çalışmasını sağlayan çalışmalara odaklanmak olacağını ifade etti. Bununla birlikte OpenAI, daha gelişmiş modeller ve ürünler geliştirme hedefinden de vazgeçmiş değil. Zira şirket 28 Ağustos tarihinde çok daha güçlü yeni bir modelin eğitimine başladığını duyurmuştu.

    Şirketin Hugging Face ile ilgili yaşadığı olayın ardından OpenAI ajanlarının test ortamlarının dışına çıkarak iki farklı kuruluşu, RubyGems ve DseWiki’yi hacklemeye çalıştığı bildirilmişti. Benzer olaylar Anthropic ve Moonshot tarafında da yaşandı.

    Artan güvenlik endişeleri aynı zamanda sektör genelinde yavaşlama çağrılarının artmasına da neden oldu. Altman ve Anthropic CEO’su Dario Amodei dahil olmak üzere önde gelen isimler yavaşlama çağrısında bulundu. Ancak gelinen noktada bu yavaşlamanın sanıldığı kadar kolay olmayacağı görülüyor.

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