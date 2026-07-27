Sam Altman "artık tekillik çağındayız" dedi: Ne anlama geliyor?

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OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka alanında uzun yıllardır tartışılan "tekillik" kavramının artık teorik bir gelecek senaryosu olmaktan çıktığını savundu. Altman, Relentless podcast'inde yaptığı açıklamada, "Artık tekillik çağındayız. Eskiden öğle yemeği masasında hiç ciddiye almadan konuştuğumuz o anı gerçekten yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altman: "Hayatım boyunca bu anı bekledim"

Altman, yaklaşık on yıl önce tekilliğin kendisi ve çalışma arkadaşları için ulaşılması güç, bilim kurguya yakın bir fikir olduğunu hatırlatarak bugün gelinen noktada bu dönüşümün fiilen başladığına inandığını söyledi. OpenAI CEO'su, "Hayatım boyunca bu anı bekledim. Bunun dünya için inanılmaz, son derece olumlu ve muhteşem olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altman daha önce de 2030 yılına kadar yapay zekanın hemen her alanda insan zekasını geride bırakacağını öngörmüş, ayrıca yapay zekanın gelecekte insanların bugün iş hayatında yaptığı görevlerin yüzde 30 ila 40'ını üstlenebileceğini ifade etmişti.

Altman'ın bu açıklamaları şirketin yayınlanmamış yapay zekasının kendi dijital çalışma alanının dışına çıkarak Hugging Face’i hacklemesinin ardından geldi. Olay, Hugging Face CEO'su tarafından "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirilmişti.

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Podcast'in ilerleyen bölümünde Altman, yapay zekanın geleceği konusunda sürekli felaket senaryoları dile getiren sektör temsilcilerini de eleştirdi. Herhangi bir şirketin adını vermese de açıklamaların, güvenlik odaklı yaklaşımıyla bilinen Anthropic ve CEO'su Dario Amodei'ye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Tekillik nedir?

Tam Boyutta Gör Tekillik, yapay zekanın insan zekasını aşarak kendi yeteneklerini dış müdahaleye ihtiyaç duymadan geliştirebildiği varsayımsal eşik olarak tanımlanıyor. Bu noktadan sonra teknolojik gelişmenin üstel biçimde hızlanacağı ve insanların süreci yönetmekte veya geri çevirmekte zorlanacağı öne sürülüyor.

Bilim insanları ve teknoloji uzmanları bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim tekilliğin insanlık için büyük fırsatlar yaratacağını savunurken diğerleri kontrol edilemeyen yapay zeka sistemlerinin ciddi güvenlik ve toplumsal riskler doğurabileceğini düşünüyor. Konsept, uzun yıllardır The Matrix, The Terminator ve Singularity gibi bilim kurgu yapımlarında da işlenen temel temalardan birisi konumunda. En basit anlatımıyla tekillik, insanlığın gezegendeki en zeki ikinci tür haline gelmesidir.

Tekillik konusunda yalnızca Altman iyimser bir tablo çizmiyor. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, mayıs ayında yaptığı açıklamada insanlığın "tekilliğin eteklerinde" bulunduğunu söylemiş ve yapay zekanın etkisinin Sanayi Devrimi'nden yaklaşık 100 kat daha büyük olabileceğini öne sürmüştü.

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Sam Altman "artık tekillik çağındayız" dedi: Ne anlama geliyor?

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