Sam Altman: “Dünya yapay zekadan korkmakta haklı”

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OpenAI CEO'su Sam Altman, hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin oluşturduğu riskler konusunda insanların endişelenmekte haklı olduğunu söyledi. Altman, güvenlik önlemleri konusunda yapay zeka şirketlerine güvenilmesi gerektiğini savundu. Sektörde ise devletin mi yoksa şirketlerin denetimde rol alması gerektiği tartışılmaya devam ediyor.

Sam Altman şirketlere güvenilmesini istedi

Salesforce tarafından San Francisco'da düzenlenen yıllık konferansta konuşan Altman, yapay zeka araçlarının yeteneklerinin hızlı biçimde ilerlemesiyle birlikte teknolojinin nasıl yanlış sonuçlara yol açabileceğini öngörmenin artık daha kolay hale geldiğini ifade etti.

Altman, yapay zeka şirketlerinin güvenlik konusunda doğru adımları atacağına inanılması gerektiğini savunarak, "Dünya, doğru olanı yapacağımıza güvenmeli. Çünkü bunun doğru şey olduğunu biliyoruz ve konunun büyüklüğünün farkındayız" açıklamasında bulundu.

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Sam Altman, yapay zeka şirketlerinin güvenlik ve insan değerleriyle uyum çalışmalarını, modellerin yeteneklerinin gelişiminden çok daha ileride tutması gerektiğini söyledi. Şirketler bunu başaramazsa geliştirme süreçlerini yavaşlatacaklarını veya tamamen durduracaklarını belirtti.

Tartışmalar dallanıp budaklanıyor

ABD'de yapay zekaya yönelik düzenlemeler konusunda siyasi uzlaşma sağlanamazken bazı siyasi yetkililer şirketlerin kendi kendilerini denetlemesine karşı çıkıyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yeni modeller konusunda kararın şirketlerde olması gerektiğini savundu. Yeni yasalara ihtiyaç olmadığını savunan Huang, güvenliği bir mühendislik problemi olarak tanımladı ve şirketlerin ürünlerine güven duymadıkları durumda geliştirmeye ara vermesi gerektiğini belirtti.

Ancak bu denetimsizliğe karşı çıkanlar da bulunuyor. Anthropic yöneticisi Jack Clark, yapay zekanın tamamen denetimsiz bırakılmasını büyük riskler taşıyan bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

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