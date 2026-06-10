Sam Altman’ın biyometrik kimlik şirketinde kriz: İşten çıkarmalar başladı

Ancak Sam Altman'ın World projesi, biyometrik verileri toplama şeklindeki usulsüzlükler ve nihai hedefinni tartışmalı yapısıyla ilk günden itibaren tartışmalara konu oldu. Hatta bazı ülkelerde Tools for Humanity'ye karşı soruşturmalar başlatıldı. Biraz da bu tepkilerin etkisiyle olsa gerek, Altman'ın World projesi istediği sıçramayı yapamadı.
Tools for Humanity Küçülmeye Gidiyor
Business Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre Tools for Humanity bu hafta çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmaya başladı. Şirketin kaç kişiyi işten çıkaracağı henüz netleşmiş değil. Ancak 500’den fazla çalışana sahip olduğu belirtilen şirketin böyle bir küçülmeye gitmesi, World projesinin geleceğine dair soru işaretlerini artırmış durumda. Andreessen Horowitz gibi büyük yatırımcılar tarafından desteklenen ve yaklaşık 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketin, son dönemde büyüme konusunda ciddi sorunlar yaşadığı belirtiliyor.
Business Insider'ın aktardığına göre şirketin yaşadığı en büyük problemlerden biri Orb cihazlarının ölçeklenmesi. Çünkü World sisteminin çalışabilmesi için kullanıcıların fiziksel olarak bir Orb cihazına gidip göz taraması yaptırması gerekiyor. Bu da sistemi klasik dijital doğrulama yöntemlerine kıyasla çok daha karmaşık ve pahalı hâle getiriyor. Bununla birlikte şirketin teknolojisinin yeterince hızlı yaygınlaştırılamadığı belirtiliyor.
Önümüzdeki dönemde işten çıkarmaların kapsamının netleşmesiyle birlikte şirketin ne kadar ciddi bir kriz içinde olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ancak şimdiden görünen şey şu ki, internetin geleceğini biyometrik kimlik doğrulama üzerine inşa etmeye çalışan Tools for Humanity, hem teknik hem de etik açıdan ikna edici bir yol haritası sunmakta zorlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: