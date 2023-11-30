Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sam Altman tekrar OpenAI CEO’su olurken Microsoft ise yönetime katıldı

    ChatGPT geliştirici OpenAI, Sam Altman’a yönelik başarısız girişimlerinin ardından Altman, şirkete CEO olarak tekrar dönerken Microsoft ise yönetim kuruluna katıldı.

    Sam Altman, OpenAI CEO’su olurken Microsoft ise yönetime katıldı Tam Boyutta Gör

    Sam Altman resmi olarak yeniden OpenAI'nin CEO'su oldu. Şirket, Altman'ın geri dönmesi için prensipte anlaşmaya vardığını açıklamıştı ve şimdi anlaşma tamamlandı. ChatGPT geliştiricisi OpenAI tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Microsoft’un şirketin yönetim kurulana katılacağı da resmi olarak duyuruldu.

    OpenAI için mutlu son

    Sam Altman'ın OpenAI'ın CEO'su olarak inişli çıkışlı bir dönüş yapmasının ardından şirket, ChatGPT'nin birinci yıldönümünün arifesinde Microsoft'u artık yönetim kuruluna oy hakkı olmayan bir gözlemci olarak dahil edeceğini duyurdu. Firmanın en büyük yatırımcısının neden ilk etapta yönetim kurulunda yer almadığı sorusu halen belirsiz ancak bu hamle, Microsoft için yeni bir başlangıç olabilir.

    Alman ile birlikte Başkanlık görevine devam edecek olan kurucu ortak Greg Brockman katılırken, yaşanan dram boyunca çok kısa bir süre geçici CEO olarak görev yapan Mira Murati de CTO olarak görevine geri dönecek.

    Duyuruda ayrıca eski Salesforce CEO'su Bret Taylor (başkan), eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve aynı zamanda Quora'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu göreve getirildi. Kulislerde Altman'ın ayrılışında D'Angelo'nun çıkar çatışması gibi görünen durumunun etkili olduğu söyleniyordu zira OpenAI, Quora'nın Poe hizmetine potansiyel bir rakip geliştiriyordu. Altman, D'Angelo'nun "potansiyel çatışma konusunda her zaman çok net olduğunu ve gerekirse yönetim kurulundan ayrılmayı teklif etmek de dahil olmak üzere yapması gereken her şeyi yaptığını" sözlerine eklerken Quora'nin en büyük müşterilerinden olduğuna dikkat çekti.

    Bununla birlikte OpenAI kurucu ortağı ve baş araştırmacı Ilya Sutskever, Altman'ın görevden alınmasına öncülük ettiği iddia edilen eski bir yönetim kurulu üyesiydi. Sutskever daha sonra "yönetim kurulunun eylemlerine katıldığım için derinden pişmanlık duyduğunu" açıkça itiraf etmiş ve o zamandan beri Altman'ın CEO olarak geri dönmesi için desteğini dile getirmişti. Altman, "kendisine karşı hiçbir kötü niyet beslemiyorum" ifadelerini kullanırken ve "Ilya artık yönetim kurulunda görev almayacak olsa da, çalışma ilişkimizi sürdürmeyi umuyoruz ve OpenAI'deki çalışmalarına nasıl devam edebileceğini tartışıyoruz" dedi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/29/23981848/sam-altman-back-open-ai-ceo-microsoft-board https://www.engadget.com/microsoft-joins-openai-board-as-sam-altman-returns-as-ceo-023844090.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apotemi maestro tyt 2 cevap anahtarı 2023 akü kutup başını sökmek zararlımı panelvan aracı minibüse çevirme maliyeti samsung tv bu fonksiyon kullanılamıyor saç nasıl toplanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız