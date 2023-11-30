Sam Altman tekrar OpenAI CEO’su olurken Microsoft ise yönetime katıldı

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Sam Altman resmi olarak yeniden OpenAI'nin CEO'su oldu. Şirket, Altman'ın geri dönmesi için prensipte anlaşmaya vardığını açıklamıştı ve şimdi anlaşma tamamlandı. ChatGPT geliştiricisi OpenAI tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Microsoft’un şirketin yönetim kurulana katılacağı da resmi olarak duyuruldu.

OpenAI için mutlu son

Sam Altman'ın OpenAI'ın CEO'su olarak inişli çıkışlı bir dönüş yapmasının ardından şirket, ChatGPT'nin birinci yıldönümünün arifesinde Microsoft'u artık yönetim kuruluna oy hakkı olmayan bir gözlemci olarak dahil edeceğini duyurdu. Firmanın en büyük yatırımcısının neden ilk etapta yönetim kurulunda yer almadığı sorusu halen belirsiz ancak bu hamle, Microsoft için yeni bir başlangıç olabilir.

Alman ile birlikte Başkanlık görevine devam edecek olan kurucu ortak Greg Brockman katılırken, yaşanan dram boyunca çok kısa bir süre geçici CEO olarak görev yapan Mira Murati de CTO olarak görevine geri dönecek.

Duyuruda ayrıca eski Salesforce CEO'su Bret Taylor (başkan), eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve aynı zamanda Quora'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu göreve getirildi. Kulislerde Altman'ın ayrılışında D'Angelo'nun çıkar çatışması gibi görünen durumunun etkili olduğu söyleniyordu zira OpenAI, Quora'nın Poe hizmetine potansiyel bir rakip geliştiriyordu. Altman, D'Angelo'nun "potansiyel çatışma konusunda her zaman çok net olduğunu ve gerekirse yönetim kurulundan ayrılmayı teklif etmek de dahil olmak üzere yapması gereken her şeyi yaptığını" sözlerine eklerken Quora'nin en büyük müşterilerinden olduğuna dikkat çekti.

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Bununla birlikte OpenAI kurucu ortağı ve baş araştırmacı Ilya Sutskever, Altman'ın görevden alınmasına öncülük ettiği iddia edilen eski bir yönetim kurulu üyesiydi. Sutskever daha sonra "yönetim kurulunun eylemlerine katıldığım için derinden pişmanlık duyduğunu" açıkça itiraf etmiş ve o zamandan beri Altman'ın CEO olarak geri dönmesi için desteğini dile getirmişti. Altman, "kendisine karşı hiçbir kötü niyet beslemiyorum" ifadelerini kullanırken ve "Ilya artık yönetim kurulunda görev almayacak olsa da, çalışma ilişkimizi sürdürmeyi umuyoruz ve OpenAI'deki çalışmalarına nasıl devam edebileceğini tartışıyoruz" dedi.

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Sam Altman, OpenAI CEO’su olurken Microsoft ise yönetime katıldı