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    Sam Altman, RAM tartışmasının ardından adını 'Ram Altman' yaptı

    OpenAI CEO'su Sam Altman, bilgisayarlardaki RAM kullanımına ilişkin sözleri nedeniyle tepki çekti. Altman, eleştirilerin ardından X'te adını esprili biçimde Ram Altman olarak değiştirdi.

    Sam Altman, RAM tartışmasının ardından adını Ram Altman yaptı Tam Boyutta Gör

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI CEO'su Sam Altman, bilgisayarlardaki RAM kullanımına ilişkin açıklamalarının tepki çekmesinin ardından X hesabındaki adını ‘Ram Altman’ olarak değiştirdi. Altman, açıklamalarının bağlamından koparıldığını savunurken dünya genelinde bellek üretiminin artırılmasını desteklediğini söyledi.

    Altman'ın RAM açıklamaları tepki çekti

    Sam Altman, YouTuber Cheeky Pint'e verdiği röportajda yapay zeka sektörünün karşı karşıya olduğu küresel bilgi işlem kaynakları sorununu değerlendirdi. Altman, açık kaynaklı yapay zeka modellerinin kişisel bilgisayarlarda çalıştırılması konusuna değinerek kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan RAM'in büyük bölümünün zamanının çoğunda kullanılmadan kalmasını küresel kaynak dağılımı açısından verimsiz bulduğunu belirtti.

    Altman, dünya genelindeki sınırlı DRAM arzının kişisel bilgisayarlarda tutulup zamanın yalnızca yüzde 5'inde kullanılmasının kaynakların etkin dağıtımıyla bağdaşmadığını savundu. Bellek kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için bulut sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

    Bu açıklamalar OpenAI'ın kapalı kaynaklı modellerini veri merkezlerinde çalıştıran iş modeliyle de ilişkilendirildi. Altman'ın sözleri, şirketin belleğin kişisel bilgisayarlar yerine kendi veri merkezlerine yönlendirilmesini tercih ettiği şeklinde yorumlandı.

    X'te adını Ram Altman olarak değiştirdi

    Sam Altman, RAM tartışmasının ardından adını Ram Altman yaptı Tam Boyutta Gör

    Açıklamalarının ardından X'te yoğun eleştiri alan Altman, esprili bir gönderinin altına gelen ve hesabının adını Ram Altman olarak değiştirmesini öneren kullanıcı yorumuna olumlu yanıt verdi.

    Altman, daha sonra yaptığı açıklamada bu değişikliğin arkasındaki nedeni de paylaştı. Dünya genelinde daha fazla bellek üretilmesini ve insanların bilgisayarlarına istedikleri kadar RAM takabilmesini istediğini belirten Altman, açıklamalarının bağlamından koparılmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Altman, uzun süredir küresel bellek üretiminin artırılması gerektiğini savunduğunu da vurguladı.

    RAM tartışması sürerken Altman, insanların geleceğin kontrolünü süper zekaya bırakmaması gerektiğini de ifade etti. Altman'a göre insanların geleceği üzerindeki kontrolünü koruması temel bir gereklilik. Bununla birlikte, bu yaklaşımın yapay zeka alanındaki ilerlemeleri kısıtlamaması gerektiğini savundu.

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