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    Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı EXXEN oldu: Yayın krizleri yeniden yaşanacak mı?

    Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını nerede yayınlayacak? Türk takımları şifresiz mi olacak?

    Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı EXXEN oldu: 2027'de başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı EXXEN oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu, 2027/28 sezonundan itibaren dört yıl boyunca UEFA Avrupa ligleri yayınlayacak. Tüm karşılaşmalar EXXEN'de yayınlanacak. Şifresiz yayınlanması gereken maçlar ise TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

    Türk takımlarının maçları paralı olacak

    EXXEN platformu daha önce 2021-2024 yıllarında üç yıllığına Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını yayınlamıştı. Bu dönemde Türk takımlarının Avrupa maçları da EXXEN üzerinden paralı olarak izlenebiliyordu.

    2024-2025 sezonuyla birlikte UEFA Avrupa liglerinin yayın hakları üç sezonluğuna TRT'ye geçti. Böylece Türk takımlarının Avrupa maçları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlandı. 2027-2028 sezonundan, 2030-2031 sezonuna kadar UEFA Avrupa ligleri EXXEN'de yayınlanacak ve Türk takımlarının maçları paralı olacak. RTÜK kuralları gereği şifresiz yayınlanması zorunlu olan yarı final ve final maçları TV8 veya TV8,5'da yayınlanacak.

    EXXEN'in yayın krizleri yeniden gündemde

    Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı EXXEN oldu: 2027'de başlıyor
    EXXEN'in 2021-2024 döneminde yaşadığı teknik sorunlar, yeni yayın anlaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle Türk takımlarının Avrupa maçlarında Exxen çöktü, yayınlarda donma ve kesintiler meydana geldi.

    Bazı karşılaşmalarda maç öncesinde platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar erişim sorunlarıyla karşılaşırken, maç sırasında yaşanan yayın kesintileri de futbolseverlerin tepkisine neden olmuştu. EXXEN'deki teknik sorunların aşılamadığı bazı karşılaşmalarda maç ortasında yayınlar TV8 ve TV8,5'a aktarıldı. Ücretli aboneler mağdur oldu.

    EXXEN'in Avrupa kupalarının yayın haklarını yeniden kazanması, geçmişte yaşanan bu sorunları da tekrar gündeme taşıdı. Platformun 2027-2028 sezonuna kadar yayın altyapısını ne ölçüde geliştireceği merak konusu.

    4K yayın yok! 

    UEFA yeni yayın ihalesinde 4K yayın zorunluluğu bulunmuyor. EXXEN platformunda halihazırda 4K yayın seçeneği mevccut değil. Önceki yıllarda olduğu gibi yeni dönemde de maçlar 1080p ve 720p çözünürlüğünde yayınlanması bekleniyor.

    Avrupa'daki bazı yayıncılar Şampiyonlar Ligi maçlarında 4K veya 1080p50 HDR formatında dijital yayın seçeneği sunuyor. EXXEN'in yeni yayın dönemde görüntü kalitesinde iyileştirmeye gidip gitmeyeceği de merak ediliyor.

    Şampiyonlar Ligi yayın ihalesinde büyük fiyat artışı

    Yeni yayın anlaşmasının mali boyutu da dikkat çekiyor. EXXEN'in Avrupa kupaları için ödeyeceği toplam bedelin dört sezon için 328 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Bu da yıllık ortalama 82 milyon Euro'ya karşılık geliyor.

    Önceki yayın anlaşmasında yıllık 26 milyon euro seviyesinde olan bedelin yeni dönemde 82 milyon euroya yükselmesi, yayın haklarının maliyetinde önemli bir artış anlamına geliyor. Böylece Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayın hakları için ödenecek yıllık tutar yaklaşık üç katına çıkmış olacak.

    EXXEN abonelik fiyatları 2026

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını EXXEN üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin EXXEN Spor paketine abone olması gerekiyor. 382 milyon Euro'luk ihale bedelinin etkisiyle fiyatlarda ciddi artış olacaktır. UEFA anlaşması öncesinde mevcut abonelik fiyatları şu şekilde:

    Exxenspor Aylık Fiyat (Exxen + ExxenSpor)

    • Reklamlı: 486 TL
    • Reklamsız: 599 TL
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