Şampiyonlar Ligi maçları için Amazon devrede

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Tam Boyutta Gör 2026/2027 sezonunda son kez TRT platformunda yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için yakın zamanda yeni ihale yapılacak. 2027-2033 yıllarını kapsayacak yeni ihalede şartlar da değişiyor.

Şampiyonlar Ligi şifresiz mi olacak?

Gelen bilgilere göre yeni yayın ihalesinde TRT platformu daha sınırlı bir katılım sağlayacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayınlarını almayı planlayan TRT, sadece Perşembe akşamları maç yayınlamak istiyor. Çarşamba günü için ise önemli bir dizi projesinin yayınlanacağı belirtiliyor.

Süper Lig yayın ihalesinde sürpriz isimler 1 ay önce eklendi

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın ihalesine ise Saran Group Media ve Amazon ortaklığının katılacağı iddia edildi. Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi maçlarını S Sport ve Prime Video platformlarından izlemek mümkün olacak. Türk takımlarının maçlarının ise aynı milli takım maçlarında olduğu gibi Acun Media şirketine devredileceği ve TV8 kanalından yayınlanacağı düşünülüyor.

UEFA yeni dönemde Şampiyonlar Ligi maçlarının 25 adet yüksek çözünürlüklü kamera ile kaydedilmesini ve mobil cihazlar için de yatay formatta yapay zekâ destekli canlı yayın yapılmasını şart koştu. Ayrıca yayın ücretleri de önceki döneme göre arttırıldı. TRT platformunun bu değişiklikler için bütçe ayırmak istemediği konuşuluyor.

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