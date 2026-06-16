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    Samsun’da agrivoltaik tarım: GES sahasında hem enerji hem tarım üretimi

    Samsun'da kurulan güneş enerjisi panellerinin altında tarımsal üretim başladı. Agrivoltaik tarım sayesinde GES'lerin gölgeleri toprağı ve bitkileri koruyacak.    

    Samsun’da agrivoltaik tarım: GES'te enerji ve tarım bir arada Tam Boyutta Gör
    Samsun’da kurulan Ladik Güneş Enerjisi Santralinde (GES) agrivoltaik tarım uygulaması hayata geçirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan santralde hem elektrik üretilecek hem de tarımsal üretim yapılacak.

    Agrivoltaik tarım nedir?

    Agrivoltaik tarım, güneş panelleri ile tarımsal üretimin aynı arazide eş zamanlı olarak yapılmasını ifade ediyor. Bu sistemde paneller yalnızca elektrik üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bitkiler için gölgeleme sağlayarak su tüketimini azaltıyor, toprak nemini koruyor ve aşırı sıcaklıklara karşı koruma sağlıyor. Bu sistem verimli tarım arazilerinde GES'lerin yaygınlaşmasını sağlıyor.

    Bitkiler dikildi

    Ladik GES sahasında yürütülen çalışma kapsamında toprak iyileştirme işlemlerinin ardından dikim yapıldı ve can suyu verildi. GES panellerinin altında kalan alanlara lavanta, kekik ve adaçayı başta olmak üzere toplam 3 bin 300 adet tıbbi ve aromatik bitki dikildi.

    Panellerin sağladığı gölgeler sayesinde toprak nemini koruyacak ve daha düşük miktarda su kullanılacak. Dikilen bitkiler aşırı sıcaklık ve kuraklığa karı korunacak.

    Ladik GES’te üretilen bitkiler bitki çayı, tıbbi ve aromatik yağ gibi katma değerli ürünlere dönüştürülerek kadın kooperatifleri tarafından satılacak. Bölgedeki kadın girişimcilerin üretim, işleme ve pazarlama süreçlerine aktif katılım sağlaması hedefleniyor. Ladik GES’in bir bölümünde başlatılan agrivoltaik tarım uygulaması, ilerleyen günlerde santralin 640 dekarlık alanına yayılacak.

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