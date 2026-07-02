Samsung, 1.4 nm yol haritasını açıkladı: 2029'da geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Foundry, Güney Kore’de düzenlenen SAFE Forum 2026 etkinliğinde gelecek yıllara yönelik yarı iletken üretim planlarını açıkladı. Şirket, yeni 2nm üretim süreçlerini ve ilk 1.4nm teknolojisinin yol haritasını paylaşırken, daha gelişmiş üretim düğümlerinin seri üretim takvimini de duyurdu.

1.4nm süreci 2029 yılında seri üretime girecek

Samsung Foundry Tasarım Platformu Geliştirme Ofisi Başkan Yardımcısı Shin Jong-shin, şirketin ilk nesil 1.4nm üretim süreci olan SF1.4’ün geliştirme çalışmalarının sorunsuz ilerlediğini açıkladı. Samsung, SF1.4 tabanlı çiplerin seri üretimine 2029 yılında başlamayı hedefliyor. Şirket ayrıca ikinci nesil 1.4nm süreci SF1.4+ üzerinde de çalıştığını ve bu teknolojinin 2030 yılında seri üretime gireceğini duyurdu.

İkinci nesil 2nm süreci 2027'de geliyor

Samsung’un ilk nesil 2nm üretim teknolojisi SF2 ile üretilen ilk işlemci, bazı pazarlarda Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerine güç veren Exynos 2600 oldu. Şirketin ikinci nesil 2nm süreci SF2P’nin ise 2027 yılında Galaxy S27 serisinde kullanılması beklenen Exynos 2700 işlemcisinde yer alacağı belirtiliyor.

Samsung’a göre SF2’den SF2P’ye geçiş, işlemcilere yüzde 15’e kadar daha yüksek saat hızı ve yüzde 26 daha iyi enerji verimliliği sağlayacak. Şirket, bu kazanımların yarısından fazlasının, çip tasarımı ile üretim sürecini eş zamanlı optimize eden Design Technology Co-Optimization (DTCO) yaklaşımından kaynaklandığını ifade etti.

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Samsung, başlangıçta 1.4nm çiplerin seri üretimine 2027 yılında başlamayı planlıyordu. Ancak şirket, 2nm üretim sürecindeki verimlilik oranlarını artırmaya odaklanmak için bu hedefi iki yıl erteledi. Rakiplerine bakıldığında, Intel’in 14A üretim teknolojisiyle 2027 yılında, TSMC’nin ise 1.4nm sınıfındaki üretim süreciyle 2028 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

Etkinlik kapsamında Samsung, üçüncü ve dördüncü nesil 2nm üretim teknolojileri olan SF2P+ ve SF2X’i de tanıttı. Özellikle yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) çözümleri için geliştirilen SF2X sürecinin yanı sıra SF2P+ teknolojisinin de 2027-2028 döneminde seri üretime alınması planlanıyor.

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Samsung, 1.4 nm yol haritasını açıkladı: 2029'da geliyor

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