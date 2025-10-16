Giriş
    Samsung, 13 Gbps ile HBM4e’de hız rekoruna koşuyor

    Samsung, 2027’de piyasaya sürmeyi planladığı HBM4e belleklerle pin başına 13 Gbps hız ve 3,25 TB/s bant genişliği hedefliyor. Şirket, rakipleri Sk Hynix ve Micron’u geçmeyi amaçlıyor.

    Samsung, 13 Gbps ile HBM4e'de hız rekoruna koşuyor

    Samsung, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yarışında görünüşe vitesi yükseltti. Micron’un 2,8 TB/s bant genişliğini aşan HBM4 örneklerini duyurmasının hemen ardından şirket, 2025 OCP Global Summit kapsamında HBM4e teknolojisine dair iddialı detayları paylaştı.

    Samsung, HBM4e’de çıtayı yükseltiyor

    Aktarılanlara göre Samsung, HBM4e bellekler için pin başına 13 Gbps’yi aşan hızlar hedefleniyor. Bu da maksimum 3,25 TB/s veri aktarımına karşılık geliyor. Yani mevcut HBM3e’ye kıyasla yaklaşık 2,5 kat daha yüksek bir hız. Şirket ayrıca güç verimliliğinde iki kattan fazla artış planlıyor. Yeni nesil HBM4e’nin, HBM3e’nin bit başına 3,9 piko-joule olan enerji tüketiminin yarısından daha az güç harcayacağı bildiriliyor.

    Samsung, 13 Gbps ile HBM4e’de hız rekoruna koşuyor

    Nvidia, yeni nesil Vera Rubin yapay zeka hızlandırıcısı için mevcut JEDEC HBM4 standardının 8 Gbps/pin (2 TB/s) sınırını aşmak istemiş ve Samsung, SK hynix ile Micron’dan 10 Gbps’in üzerinde hızlar talep etmişti. Bu hedefler de bu talepten sonra şekillendi.

    HBM4 stratejisi yeniden şekilleniyor

    Chosun Daily’nin haberine göre Samsung, HBM4’ün seri üretimine geçişi hızlandırmak amacıyla önemli bir stratejik değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin, 1c DRAM verim iyileştirme ekibini dağıtarak kaynaklarını HBM4’ün erken kitlesel üretimine yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Bu hamle, Samsung’un Nvidia’nın tedarik zincirine dahil olma ve erken pazar payı elde etme hedefini destekliyor.

    TrendForce’un analizine göre, üç büyük tedarikçi arasında en agresif adımı Samsung attı. Şirket, 2024 yılında HBM4’ün temel kalıp üretim sürecini FinFET 4 nm’ye yükseltti ve yıl bitmeden hacimli üretime geçmeyi hedefliyor. Aktarım hızlarının 10 Gbps seviyesine ulaşması beklenirken, bu hız sınıfındaki üretim payının SK hynix ve Micron’un önüne geçeceği tahmin ediliyor. HBM4e’nin 2027 yılında gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sorgu:

