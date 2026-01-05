Samsung, 130 inçlik Micro RGB televizyonunu tanıttı

130 inç Micro RGB TV
130 inçlik dev panel, Samsung'un mimari bir pencere hissi vermeyi amaçlayan "Timeless Frame" çerçeve yapısı ile geliyor. Hoparlörler de doğrudan bu çerçeveye entegre edilmiş durumda ve ses ayarları panel boyutuna göre optimize ediliyor
Teknik tarafta R95H, Samsung'un yeni nesil 8K Micro RGB görüntü altyapısını kullanıyor. Bu sistemde, her biri 100 mikrometreden küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler LCD panelin arkasına yerleştirilerek son derece hassas arka aydınlatma kontrolü sağlanıyor. Ayrıca bu panelde renk, parlaklık ve kontrast kontrolü sağlayan Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro ve HDR Pro desteğine yer verilmiş.
R95H modeli HDR10+ Advanced ve Eclipsa Audio desteği sunuyor. Güncellenen Vision AI Companion ile birlikte yapay zeka tabanlı arama, içerik önerileri, AI Football Mode Pro, canlı çeviri ve üretken duvar kağıdı gibi özellikler de sisteme entegre edilmiş durumda. Microsoft Copilot ve Perplexity entegrasyonları da desteklenen servisler arasında yer alıyor.
Samsung, 130 inçlik Micro RGB TV’yi CES 2026’da Las Vegas’taki standında sergileyecek. Modelin satış tarihi ve fiyatına ilişkin detaylar ise şimdilik paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: