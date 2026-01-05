Samsung, 130 inçlik Micro RGB televizyonunu tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2026 kapsamında sergileyeceği yeni televizyonlarını duyurmaya başladı. Son olarak Koreli dev, R95H kod adlı 130 inçlik Micro RGB TV modelini tanıttı. Samsung'a göre bu model, güncel televizyonlar arasında en geniş renk gamına sahip ekranlardan biri. Ayrıca hem boyut hem de renk doğruluğu tarafında ilk olacak.

130 inç Micro RGB TV

130 inçlik dev panel, Samsung'un mimari bir pencere hissi vermeyi amaçlayan "Timeless Frame" çerçeve yapısı ile geliyor. Hoparlörler de doğrudan bu çerçeveye entegre edilmiş durumda ve ses ayarları panel boyutuna göre optimize ediliyor

Teknik tarafta R95H, Samsung'un yeni nesil 8K Micro RGB görüntü altyapısını kullanıyor. Bu sistemde, her biri 100 mikrometreden küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler LCD panelin arkasına yerleştirilerek son derece hassas arka aydınlatma kontrolü sağlanıyor. Ayrıca bu panelde renk, parlaklık ve kontrast kontrolü sağlayan Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro ve HDR Pro desteğine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka desteği ise özellikle koyu sahnelerde detayları iyileştirirken farklı ışık koşullarında renk doğruluğunu artırıyor. Panel, %100 BT.2020 renk gamını destekliyor ve renk doğruluğu için VDE sertifikasına sahip. Ayrıca Samsung'un yansıma önleyici kaplaması sayesinde, aydınlık ortamlarda da kontrast ve renk kaybının önüne geçiliyor.

R95H modeli HDR10+ Advanced ve Eclipsa Audio desteği sunuyor. Güncellenen Vision AI Companion ile birlikte yapay zeka tabanlı arama, içerik önerileri, AI Football Mode Pro, canlı çeviri ve üretken duvar kağıdı gibi özellikler de sisteme entegre edilmiş durumda. Microsoft Copilot ve Perplexity entegrasyonları da desteklenen servisler arasında yer alıyor.

Samsung Exynos için geri adım: ARM ve AMD'den ayrılabilir 2 gün önce eklendi

Samsung, 130 inçlik Micro RGB TV’yi CES 2026’da Las Vegas’taki standında sergileyecek. Modelin satış tarihi ve fiyatına ilişkin detaylar ise şimdilik paylaşılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Samsung, 130 inçlik Micro RGB televizyonunu tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: