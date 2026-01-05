Giriş
    Samsung, 130 inçlik Micro RGB televizyonunu tanıttı

    Samsung, CES 2026 öncesinde 130 inç boyutundaki yeni Micro RGB televizyonunu tanıttı. R95H kod adlı model, yüzde 100 BT.2020 renk gamı desteğiyle geliyor. İşte detaylar...

    Samsung, 130 inçlik Micro RGB televizyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2026 kapsamında sergileyeceği yeni televizyonlarını duyurmaya başladı. Son olarak Koreli dev, R95H kod adlı 130 inçlik Micro RGB TV modelini tanıttı. Samsung'a göre bu model, güncel televizyonlar arasında en geniş renk gamına sahip ekranlardan biri. Ayrıca hem boyut hem de renk doğruluğu tarafında ilk olacak.

    130 inç Micro RGB TV

    130 inçlik dev panel, Samsung'un mimari bir pencere hissi vermeyi amaçlayan "Timeless Frame" çerçeve yapısı ile geliyor. Hoparlörler de doğrudan bu çerçeveye entegre edilmiş durumda ve ses ayarları panel boyutuna göre optimize ediliyor

    Teknik tarafta R95H, Samsung'un yeni nesil 8K Micro RGB görüntü altyapısını kullanıyor. Bu sistemde, her biri 100 mikrometreden küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler LCD panelin arkasına yerleştirilerek son derece hassas arka aydınlatma kontrolü sağlanıyor. Ayrıca bu panelde renk, parlaklık ve kontrast kontrolü sağlayan Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro ve HDR Pro desteğine yer verilmiş.

    Samsung, 130 inçlik Micro RGB televizyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka desteği ise özellikle koyu sahnelerde detayları iyileştirirken farklı ışık koşullarında renk doğruluğunu artırıyor. Panel, %100 BT.2020 renk gamını destekliyor ve renk doğruluğu için VDE sertifikasına sahip. Ayrıca Samsung'un yansıma önleyici kaplaması sayesinde, aydınlık ortamlarda da kontrast ve renk kaybının önüne geçiliyor.

    R95H modeli HDR10+ Advanced ve Eclipsa Audio desteği sunuyor. Güncellenen Vision AI Companion ile birlikte yapay zeka tabanlı arama, içerik önerileri, AI Football Mode Pro, canlı çeviri ve üretken duvar kağıdı gibi özellikler de sisteme entegre edilmiş durumda. Microsoft Copilot ve Perplexity entegrasyonları da desteklenen servisler arasında yer alıyor.

    Samsung, 130 inçlik Micro RGB TV’yi CES 2026’da Las Vegas’taki standında sergileyecek. Modelin satış tarihi ve fiyatına ilişkin detaylar ise şimdilik paylaşılmadı.

