Samsung, 17 inçlik dev katlanabilir tablet geliştiriyor

Samsung'un katlanabilir tableti 17 inçlik ekrana sahip olacak
Sızıntıya göre cihaz, katlandığında 8 inçlik bir tablet boyutuna sahip olacak. Tamamen açıldığında ise ekran boyutu 17 inçe ulaşacak. Bununla birlikte cihazın tasarımı, donanım özellikleri ve katlanma mekanizması hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.
Samsung'un katlanabilir tablet geliştirdiğine ilişkin iddialar ilk kez ortaya çıkmıyor. Şirketin 2023 yılında da Galaxy Z Tab adıyla anılan bir katlanabilir tablet üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddia somut bir ürüne dönüşmedi ve cihaz hakkında daha sonra kayda değer bir gelişme yaşanmadı.
Öte yandan Samsung Display, yıllardır çeşitli etkinliklerde büyük boyutlu katlanabilir ekran prototiplerini sergiliyor. Bu durum, 17 inçlik bir katlanabilir ekranın teknik açıdan mümkün olabileceğini gösterse de Samsung'un mobil cihazlardan sorumlu bölümünün böyle bir ürünü ticari olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz belli değil.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_is_reportedly_working_on_a_huge_foldable_tablet-news-75285.php https://x.com/kro_roe/status/2115824901915574383 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: