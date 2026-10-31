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Tam Boyutta Gör Samsung katlanabilir cihaz ailesini yeni bir cihazla genişletmeye hazırlanıyor. Ağustos ayının sonlarında X platformunda paylaşım yapan bir kaynak, 17 inçlik katlanabilir bir tablet üzerinde çalışıldığını ve cihazın farklı sürümlerinin test edildiğini iddia etmişti. İlk paylaşımda üretici firmanın adı belirtilmezken aynı kaynak, yeni açıklamasında Samsung'un geliştirme çalışmalarına başladığını ileri sürdü.

Samsung'un katlanabilir tableti 17 inçlik ekrana sahip olacak

Sızıntıya göre cihaz, katlandığında 8 inçlik bir tablet boyutuna sahip olacak. Tamamen açıldığında ise ekran boyutu 17 inçe ulaşacak. Bununla birlikte cihazın tasarımı, donanım özellikleri ve katlanma mekanizması hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

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Samsung'un katlanabilir tablet geliştirdiğine ilişkin iddialar ilk kez ortaya çıkmıyor. Şirketin 2023 yılında da Galaxy Z Tab adıyla anılan bir katlanabilir tablet üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddia somut bir ürüne dönüşmedi ve cihaz hakkında daha sonra kayda değer bir gelişme yaşanmadı.

Öte yandan Samsung Display, yıllardır çeşitli etkinliklerde büyük boyutlu katlanabilir ekran prototiplerini sergiliyor. Bu durum, 17 inçlik bir katlanabilir ekranın teknik açıdan mümkün olabileceğini gösterse de Samsung'un mobil cihazlardan sorumlu bölümünün böyle bir ürünü ticari olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz belli değil.

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Samsung, 17 inçlik dev katlanabilir tablet geliştiriyor

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