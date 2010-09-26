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Samsung 2011 için 10-inç büyüklüğünde tablet bilgisayar hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2010 fuarında, Galaxy Tab isimli yeni tablet bilgisayarını duyuran Samsung, Apple iPad'in ağırlığını hissettirdiği pazarda, yeni modellerle güç kazanmayı planlıyor. Samsung Mobile İrlanda'nın yöneticisi Gary Twohing'in açıklamalarına bakılırsa 7-inç ekrana sahip mevcut modelin yanı sıra gelecek yılın ilk yarısı için 10-inç ekrana sahip yeni bir model daha planlanıyor. Android işletim sistemini kullanacak yeni modelin detayları açıklanmasa da hakkında bazı iddialar da yok değil.

Galaxy Tab ve Galaxy S modellerinde grafik performansı en güçlü ARM işlemci olarak lanse ettiği Hummingbird işlemcisini kullanan Samsung'un, yeni tablette Nvidia Tegra 2 platformuna yer vereceği iddia ediliyor. Android işletim sisteminin Honeycomb kod adlı yeni versiyonunu kullanması beklenen tablet bilgisayarın, donanım anlamında sınıfının en güçlü cihazlarından birisi olması bekleniyor. Çıkış takvimi olarak 2011'in ilk yarısı işaret edilen 10-inç boyutundaki tabletin fiyatı ise muhtemelen iPad ile benzer seviyede tutulacak.


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