Samsung, 2026 Bespoke AI ürün serisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, CES 2026'da pratik, günlük kullanıma yönelik tasarlanmış en yeni yapay zeka destekli ürünlerini sergileyecek. Şirket, bu yılki odak noktasının yapay zeka tabanlı kişiselleştirmeyi güçlü donanım performansıyla birleştirmek olduğunu ve cihazların minimum elle müdahaleyle kullanıcı alışkanlıklarına otomatik uyum sağladığını belirtiyor. Samsung’un 2026 Bespoke AI serisi, çamaşır yıkama, giysi bakımı, klima ve robot temizliği kapsıyor.

2026 Bespoke AI Kurutmalı Çamaşır Makinesi: Daha hızlı tam yıkama, gelişmiş kurutma ve daha akıllı bakım

Tam Boyutta Gör Güncellenmiş Bespoke AI Laundry Combo, daha hızlı ve daha verimli hepsi bir arada çamaşır ve kurutma makinesi olarak konumlandırılıyor. Samsung, hem yıkama hem de kurutma sistemlerini geliştirerek yıkama-kurutma süresini kısalttığını söylüyor. Süper Hızlı program, deterjan yayılımını artıran ve durulamayı hızlandıran yüksek basınçlı hızlı püskürtme kullanıyor. Kurutma performansı, yeni eklenen ısı eşanjörü ile iyileştirilmiş. Sadece yıkama programlarından sonra koku oluşumunu önlemek için, gelişmiş Otomatik Kapı Açma özelliği, yıkama tamamlandıktan sonra kapıyı otomatik olarak açıp iç hava sirkülasyonunu gerçekleştiriyor.

AI Wash & Dry+ sistemi de geliştirilmiş. Çoklu sensörler yük ağırlığını ölçüyor, kirlilik seviyesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve dış giysiler, kot pantolon dahil olmak üzere beş kumaş türünü tanıyor. Makine, bu verilere dayanarak, su kullanımını, deterjan seviyesini ve program ayarlarını otomatik olarak yapıyor. Samsung, çift katmanlı yapı, daha geniş çekme alanı ve tek dokunuşla temizleme mekanizmasına sahip Geniş Tüy Filtresi ile tüy yönetim sistemini de yeniden tasarladıklarını söylüyor. Mevcut 7 inç LCD ekranlı modele ek olarak, Samsung 2.8 inç LCD ekranlı ve döner düğmeli daha uygun fiyatlı bir sürüm sunuyor.

2026 Bespoke AI AirDresser-Giysi Bakım Dolabı: Daha etkili kırışıklık giderme ve daha akıllı kurutma

Tam Boyutta Gör Samsung, Bespoke AI AirDresser ürününü de yeniledi. Yeni model, kırışıklıkları hızla azaltmak için geliştirilmiş çift hava ile tazeleme ve ikili jet buharı sistemini kullanan Otomatik Kırışıklık Bakımı özelliğini getiriyor. Çift jet buharı sayesinde kumaşların içine yüksek sıcaklıkta buhar göndererek tazeliğini koruduğu, belirli virüs ve bakterilerle birlikte kokuların da %99'unu azalttığı belirtiliyor. AirDresser, yükün küçük, orta veya büyük olmasına bağlı olarak kurutma süresini ayarlayan akıllı kurutma programına sahip. Bu, aşırı kurutmayı ya da yetersiz kurutmayı önlemeye ve kumaş kalitesini korumaya yardımcı oluyor.

AirDresser, otomatik döngü bağlantısı aracılığıyla Bespoke AI Çamaşır ve Kurutma Makinesiyle uyumlu çalışıyor. Yıkama bittiğinde, sistem otomatik olarak AirDresser'da uygun bir kurutma programı öneriyor. Çamaşır ve kurutma makinesinde özel bir bakım döngüsü seçilmişse, aynı seçenek otomatik olarak AirDresser'da sıraya alınıyor. Yenilenen tasarım, tek gövde kapısı ve 2.8 inçlik bir LCD ekran içeriyor.

2026 Bespoke AI WindFree Pro Klima: Kişiselleştirilmiş esinti modları, yapay zeka destekli soğutma

Tam Boyutta Gör Samsung Bespoke AI WindFree Pro Klima, tek yerine üç kanat kullanarak hava akışının birden fazla yöne yönlendirilmesini sağlıyor. Üçlü hareket kanatları, %15 daha hızlı soğutma için maksimum esinti, eşit hava akışı için ortam esintisi, havayı iki kat daha uzağa iten sistem ve soğuk havayı hızla aşağı doğru yönlendirme dahil olmak üzere yedi serinlik modu sağlıyor. Yapay zekalı sistem, kullanıcının varlığını algılıyor ve hava akışı yönünü otomatik olarak ayarlıyor.

Klima ayrıca, en uygun soğutma modunu seçmek için sıcaklık, nem ve oda büyüklüğünü analiz eden yapay zeka hızlı ve konforlu soğutma özelliğine sahip. Klima, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak hızlı soğutma, rüzgarsız esinti ve kuru konfor arasında geçiş yapıyor. Yapay zeka destekli enerji modu, kompresör dalgalanmalarını azaltmak ve enerji kullanımını %30'a kadar düşürmek için kullanım davranışını ve dış koşulları izliyor.

2026 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra Robot Süpürge: Yapay zeka destekli nesne ve sıvı tanıma

Tam Boyutta Gör Samsung, Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra olarak adlandırılan robot süpürge modelini de tanıttı. Qualcomm Dragonwing işlemcisiyle çalışan bu robot süpürge, insanları, kedileri, köpekleri, kabloları ve halıları algılamak için derin öğrenmeye dayalı yapay zeka nesne tanıma özelliğini kullanıyor. Robot süpürge, yapay zeka özelliğiyle sıvı dökülmelerini de algılayıp kullanıcı ayarlarına göre temizleyip temizlemeyeceğine karar veriyor. Geliştirilmiş Easy Pass Wheel teknolojisi, robotun önceki modellere göre daha yüksek eşiklere tırmanmasına olanak tanıyor.

