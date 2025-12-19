Samsung, 2026 Bespoke AI ürün serisini tanıttı

2026 Bespoke AI Kurutmalı Çamaşır Makinesi: Daha hızlı tam yıkama, gelişmiş kurutma ve daha akıllı bakım
AI Wash & Dry+ sistemi de geliştirilmiş. Çoklu sensörler yük ağırlığını ölçüyor, kirlilik seviyesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve dış giysiler, kot pantolon dahil olmak üzere beş kumaş türünü tanıyor. Makine, bu verilere dayanarak, su kullanımını, deterjan seviyesini ve program ayarlarını otomatik olarak yapıyor. Samsung, çift katmanlı yapı, daha geniş çekme alanı ve tek dokunuşla temizleme mekanizmasına sahip Geniş Tüy Filtresi ile tüy yönetim sistemini de yeniden tasarladıklarını söylüyor. Mevcut 7 inç LCD ekranlı modele ek olarak, Samsung 2.8 inç LCD ekranlı ve döner düğmeli daha uygun fiyatlı bir sürüm sunuyor.
2026 Bespoke AI AirDresser-Giysi Bakım Dolabı: Daha etkili kırışıklık giderme ve daha akıllı kurutma
AirDresser, otomatik döngü bağlantısı aracılığıyla Bespoke AI Çamaşır ve Kurutma Makinesiyle uyumlu çalışıyor. Yıkama bittiğinde, sistem otomatik olarak AirDresser'da uygun bir kurutma programı öneriyor. Çamaşır ve kurutma makinesinde özel bir bakım döngüsü seçilmişse, aynı seçenek otomatik olarak AirDresser'da sıraya alınıyor. Yenilenen tasarım, tek gövde kapısı ve 2.8 inçlik bir LCD ekran içeriyor.
2026 Bespoke AI WindFree Pro Klima: Kişiselleştirilmiş esinti modları, yapay zeka destekli soğutma
Klima ayrıca, en uygun soğutma modunu seçmek için sıcaklık, nem ve oda büyüklüğünü analiz eden yapay zeka hızlı ve konforlu soğutma özelliğine sahip. Klima, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak hızlı soğutma, rüzgarsız esinti ve kuru konfor arasında geçiş yapıyor. Yapay zeka destekli enerji modu, kompresör dalgalanmalarını azaltmak ve enerji kullanımını %30'a kadar düşürmek için kullanım davranışını ve dış koşulları izliyor.
2026 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra Robot Süpürge: Yapay zeka destekli nesne ve sıvı tanıma
kaç para bu ki?...
yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.