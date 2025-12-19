Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 2026 Bespoke AI ürün serisini tanıttı

    Samsung, CES 2026 öncesinde giysi bakımı, klima ve temizliği geliştirerek daha akıllı bir yaşam sunmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli ürünlerini tanıttı. İşte yeni Samsung Bespoke AI ürünleri:

    Samsung Bespoke AI 2026 ürünleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, CES 2026'da pratik, günlük kullanıma yönelik tasarlanmış en yeni yapay zeka destekli ürünlerini sergileyecek. Şirket, bu yılki odak noktasının yapay zeka tabanlı kişiselleştirmeyi güçlü donanım performansıyla birleştirmek olduğunu ve cihazların minimum elle müdahaleyle kullanıcı alışkanlıklarına otomatik uyum sağladığını belirtiyor. Samsung’un 2026 Bespoke AI serisi, çamaşır yıkama, giysi bakımı, klima ve robot temizliği kapsıyor.

    2026 Bespoke AI Kurutmalı Çamaşır Makinesi: Daha hızlı tam yıkama, gelişmiş kurutma ve daha akıllı bakım

    Samsung Bespoke AI Laundry Combo 2026 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Güncellenmiş Bespoke AI Laundry Combo, daha hızlı ve daha verimli hepsi bir arada çamaşır ve kurutma makinesi olarak konumlandırılıyor. Samsung, hem yıkama hem de kurutma sistemlerini geliştirerek yıkama-kurutma süresini kısalttığını söylüyor. Süper Hızlı program, deterjan yayılımını artıran ve durulamayı hızlandıran yüksek basınçlı hızlı püskürtme kullanıyor. Kurutma performansı, yeni eklenen ısı eşanjörü ile iyileştirilmiş. Sadece yıkama programlarından sonra koku oluşumunu önlemek için, gelişmiş Otomatik Kapı Açma özelliği, yıkama tamamlandıktan sonra kapıyı otomatik olarak açıp iç hava sirkülasyonunu gerçekleştiriyor.

    AI Wash & Dry+ sistemi de geliştirilmiş. Çoklu sensörler yük ağırlığını ölçüyor, kirlilik seviyesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve dış giysiler, kot pantolon dahil olmak üzere beş kumaş türünü tanıyor. Makine, bu verilere dayanarak, su kullanımını, deterjan seviyesini ve program ayarlarını otomatik olarak yapıyor. Samsung, çift katmanlı yapı, daha geniş çekme alanı ve tek dokunuşla temizleme mekanizmasına sahip Geniş Tüy Filtresi ile tüy yönetim sistemini de yeniden tasarladıklarını söylüyor. Mevcut 7 inç LCD ekranlı modele ek olarak, Samsung 2.8 inç LCD ekranlı ve döner düğmeli daha uygun fiyatlı bir sürüm sunuyor.

    2026 Bespoke AI AirDresser-Giysi Bakım Dolabı: Daha etkili kırışıklık giderme ve daha akıllı kurutma

    Samsung Bespoke AI AirDresser 2026 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, Bespoke AI AirDresser ürününü de yeniledi. Yeni model, kırışıklıkları hızla azaltmak için geliştirilmiş çift hava ile tazeleme ve ikili jet buharı sistemini kullanan Otomatik Kırışıklık Bakımı özelliğini getiriyor. Çift jet buharı sayesinde kumaşların içine yüksek sıcaklıkta buhar göndererek tazeliğini koruduğu, belirli virüs ve bakterilerle birlikte kokuların da %99'unu azalttığı belirtiliyor. AirDresser, yükün küçük, orta veya büyük olmasına bağlı olarak kurutma süresini ayarlayan akıllı kurutma programına sahip. Bu, aşırı kurutmayı ya da yetersiz kurutmayı önlemeye ve kumaş kalitesini korumaya yardımcı oluyor.

    AirDresser, otomatik döngü bağlantısı aracılığıyla Bespoke AI Çamaşır ve Kurutma Makinesiyle uyumlu çalışıyor. Yıkama bittiğinde, sistem otomatik olarak AirDresser'da uygun bir kurutma programı öneriyor. Çamaşır ve kurutma makinesinde özel bir bakım döngüsü seçilmişse, aynı seçenek otomatik olarak AirDresser'da sıraya alınıyor. Yenilenen tasarım, tek gövde kapısı ve 2.8 inçlik bir LCD ekran içeriyor.

    2026 Bespoke AI WindFree Pro Klima: Kişiselleştirilmiş esinti modları, yapay zeka destekli soğutma

    Samsung Bespoke AI WindFree Pro Klima 2026 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Bespoke AI WindFree Pro Klima, tek yerine üç kanat kullanarak hava akışının birden fazla yöne yönlendirilmesini sağlıyor. Üçlü hareket kanatları, %15 daha hızlı soğutma için maksimum esinti, eşit hava akışı için ortam esintisi, havayı iki kat daha uzağa iten sistem ve soğuk havayı hızla aşağı doğru yönlendirme dahil olmak üzere yedi serinlik modu sağlıyor. Yapay zekalı sistem, kullanıcının varlığını algılıyor ve hava akışı yönünü otomatik olarak ayarlıyor.

    Klima ayrıca, en uygun soğutma modunu seçmek için sıcaklık, nem ve oda büyüklüğünü analiz eden yapay zeka hızlı ve konforlu soğutma özelliğine sahip. Klima, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak hızlı soğutma, rüzgarsız esinti ve kuru konfor arasında geçiş yapıyor. Yapay zeka destekli enerji modu, kompresör dalgalanmalarını azaltmak ve enerji kullanımını %30'a kadar düşürmek için kullanım davranışını ve dış koşulları izliyor.

    2026 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra Robot Süpürge: Yapay zeka destekli nesne ve sıvı tanıma

    Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra 2026 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra olarak adlandırılan robot süpürge modelini de tanıttı. Qualcomm Dragonwing işlemcisiyle çalışan bu robot süpürge, insanları, kedileri, köpekleri, kabloları ve halıları algılamak için derin öğrenmeye dayalı yapay zeka nesne tanıma özelliğini kullanıyor. Robot süpürge, yapay zeka özelliğiyle sıvı dökülmelerini de algılayıp kullanıcı ayarlarına göre temizleyip temizlemeyeceğine karar veriyor. Geliştirilmiş Easy Pass Wheel teknolojisi, robotun önceki modellere göre daha yüksek eşiklere tırmanmasına olanak tanıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    13 kpa emiş gücü ne demek vodafone hattım açılmadı samsung tv ye inat tv yükleme buspon kullananlar kadınlar kulübü a plague tale requiem türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum