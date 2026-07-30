Samsung 2026 2. çeyrek sonuçları: Çip satışları patladı, akıllı telefon bölümü kan kaybediyor!

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, 2026 yılının ikinci çeyreğine ait nihai gelir rakamlarını duyurdu. Şirket, çeyrekte rekor seviyede gelir (171.5 trilyon KRW / 119 milyar $) ve rekor seviyede kâr (89.5 trilyon KRW / 62 milyar $) kaydetti.

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Yapay zeka çip iş bölümü, rekor çeyreğe imza attı

Samsung'un geliri, 2026'nın ilk çeyreğine kıyasla %28, 2025’in ikinci çeyreğine kıyasla yaklaşık %130 arttı. Kârı ise %1800'ün üzerinde arttı. Bu rekor rakamlar büyük ölçüde DRAM, HBM ve NAND flash dahil olmak üzere bellek yongalarının satışlarından kaynaklandı.

Hisse başına kazanç 10.849 KRW'ye ulaşarak %52'lik bir artış gösterdi; bu da küresel teknoloji şirketleri arasında bildirilen en yüksek rakamlardan biri.

Samsung’un yarı iletken çipler tasarlayan ve üreten Cihaz Çözümleri (DS) bölümünün geliri, 2026'nın ilk çeyreğine kıyasla %56 arttı. Bölüm, 127.5 trilyon KRW (88 milyar $) gelir ve 89.2 trilyon KRW (61 milyar $) kâr elde etti.

DRAM, HBM ve NAND flash çipleri satan Bellek İşi bölümü, son derece yüksek talep ve daha yüksek bellek çip fiyatları nedeniyle rekor düzeyde gelir ve kâr bildirdi.

Samsung'un Cihaz Çözümleri iş biriminin bir parçası olan Sistem LSI bölümü, Exynos çipleri ve ISOCELL kamera sensörlerinin artan satışları sayesinde bu yılın ilk yarısında rekor düzeyde gelir elde etti. Şirket, akıllı telefon pazarındaki zorlu koşullara ve Çin'deki zayıf talebe rağmen bunu başardı. Şirket, Çin ve ABD'deki tüketiciler için 2nm ve 4nm dahil olmak üzere gelişmiş işlem düğümlerinde çip üreterek çift haneli gelir artışı hedefliyor.

Akıllı telefon bölümü ilk kez zarar açıkladı

Cep telefonları, TV'ler ve ev aletleri satan DX (Device eXperience) bölümü yaklaşık 800 milyar KRW (555 milyon $) zarar açıkladı. Bu zararın büyük bölümünü (486 milyon $) şirketin mobil bölümü olan Samsung MX oluşturuyor. Bu iş bölümü Samsung tarihinde ilk kez zarar kaydetti. Galaxy S26 serisinin sağlam satışları sayesinde şirketin geliri 2026'nın ilk çeyreğine göre artarak 33,2 trilyon KRW'ye (23 milyar $) ulaştı ancak, astronomik derecede yüksek bellek çipi fiyatları üretim maliyetlerini artırarak mobil bölüm için genel bir zarara yol açtı. Samsung, yüksek bellek çipi fiyatlarının etkisini azaltmak için iş verimliliğini artıracağını söylüyor.

Samsung DX'in bir parçası olan ve hücresel operatörlere ağ donanımı satan Samsung Networks, 2025'in ikinci çeyreğine ve 2026'nın ilk çeyreğine kıyasla gelirlerinde iyileşme kaydetti.

TV ve monitör satışlarını yapan Visual Display bölümü ve ev aletleri satan Dijital Cihazlar (DA) bölümü, 14.5 trilyon KRW (10 milyar $) konsolide gelir ve 0.01 trilyon KRW (6.9 milyon $) zarar bildirdi. Samsung'un TV satışları, FIFA Dünya Kupası nedeniyle 2026'nın ikinci çeyreğinde arttı ancak daha yüksek üretim maliyetleri nedeniyle kâr marjları düştü. Ev aletleri satışlarından elde edilen gelir, klimalara olan yoğun talep nedeniyle arttı. Dijital Ev Aletleri bölümü, akıllı kablosuz bağlantı ve yapay zeka destekli özelliklere sahip daha fazla üst düzey cihaz satarak kârlılığı artırmayı planlıyor.

Samsung Electronics'e ait olan Harman International, elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere modern araçlar için dijital kokpit çözümleri satıyor. Ayrıca AKG, Harman Kardon, Infinity ve JBL gibi markalar altında kulaklık, hoparlör ve soundbar da satıyor. Bu iş bölümü de 4.6 trilyon KRW (3 milyar $) gelir ve 400 milyar KRW (278 milyon $) kâr elde etti.

Telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, monitörlerden televizyonlara kadar çeşitli cihazlar için OLED paneller üreten Samsung Display, 7.5 trilyon KRW (5 milyar $) gelir ve 0.7 trilyon KRW (486 milyon $) kâr elde etti. Akıllı telefon ve tabletler için OLED panel satışları, yüksek talep nedeniyle artarken, oyun monitörlerinin satışlarındaki artışla birlikte monitör OLED panel satışları da iyileşti.

Samsung, 8.6G IT OLED üretim hattında seri üretime başlayarak gelirini artırmayı planlıyor. Samsung Display, bu tesisi Apple'ın yakında piyasaya sürülecek MacBook Ultra modelleri için gelişmiş OLED paneller üretmek için kullanabilir.

Samsung 2026 2. çeyrek sonuçları

Faaliyet Kârı: 62 milyar dolar (+%1.814 yıllık artış)

Net Kâr: 49 milyar dolar [+%1.304 yıllık artış)

Hisse Başına Kazanç (EPS): 0,0075 dolar

Ar-Ge Yatırımı: 11 milyar dolar (+%78 Yıllık Artış)

DS (Yarı İletken) Geliri: 88 milyar dolar (+%357 Yıllık Artış)

Bellek Geliri: 83 milyar dolar (+%471 Yıllık Artış)

DX Geliri: 33 milyar dolar (+%10 Yıllık Artış)

SDC Geliri: 5 milyar dolar (+%17 Yıllık Artış)

Harman Geliri: 3 milyar dolar (+%19 Yıllık Artış)

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Samsung, 2026 ikinci çeyreğinde rekor kazanç kaydetti!

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