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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, 2027 yılında çerçevesiz ekrana sahip yeni bir Galaxy modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, ekranın dört kenarını da kavisli hale getiren özel bir tasarım üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun ön yüzü tamamen ekrana dönüşecek. Kendi panelini üreten teknoloji devi, bu yenilikçi adımla pazarda rakibi Apple'ın önüne geçmeyi hedefliyor. Bu radikal tasarım, akıllı telefon dünyasında yepyeni bir dönemi başlatabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon tasarımlarında uzun süredir büyük değişiklikler yaşanmazken Samsung ve Apple, klasik telefon formunu yeniden şekillendirebilecek yeni ekran teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son iddialara göre Samsung, son derece ince ekran çerçevelerine sahip yeni bir Galaxy modeli geliştirmeyi planlıyor. 2027 yılında piyasaya çıkabileceği öne sürülen cihaz, geleneksel akıllı telefonlarda yeni bir tasarım anlayışını ortaya koyabilir.

Naver Blog'da paylaşılan yeni bir iddiaya göre Samsung, son derece ince ekran çerçevelerine sahip yeni bir Galaxy telefonu üzerinde çalışıyor. Ancak şirketin hedefinin yalnızca çerçeveleri inceltmek mi yoksa ekranın dört kenarını da kavisli hale getiren quad-curved tasarımına geçmek mi olduğu henüz bilinmiyor.

Yeni ekran teknolojisinin geliştirme aşamasında olduğu ve Samsung'un mobil bölümünün bu teknolojiyi yeni bir Galaxy ürününde ilk deneyen üretici olmak istediği belirtiliyor. İddialarda doğrudan 2027 yılına işaret edilmesi, söz konusu cihazın gelecek yıl tanıtılabilecek yeni bir model olabileceğini düşündürüyor. Ancak kaynak, söylentinin doğruluğunun yaklaşık %50 olduğunu da belirtiyor, bu yüzden ihtiyatla yaklaşmakta fayda var.

Samsung ve Apple yeni ekran tasarımlarına yöneliyor

Samsung'un üzerinde çalıştığı iddia edilen tasarım, daha önce gündeme gelen Apple söylentileriyle de örtüşüyor. Apple'ın gelecek sene tanıcağı iPhone 20 serisi için ekranın dört kenarına doğru kıvrıldığı quad-curved adı verilen bir panel tasarımını değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Samsung'un geçmişte kullandığı Edge ekranlar yalnızca telefonların sağ ve sol kenarlarına doğru kıvrılıyordu. Quad-curved tasarım ise üst ve alt kenarları da kapsayarak ekranın gövdeyle bütünleşmesini sağlayabilir. Böylece telefonların ön yüzünde daha kesintisiz bir ekran görünümü elde edilebilir.

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Samsung'un bu alanda önemli bir avantajı bulunuyor. Şirket yalnızca akıllı telefon üreticisi değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen ekran paneli tedarikçilerinden biri. Bu durum, yeni ekran teknolojilerinin geliştirilmesi ve ticari ürünlere aktarılması konusunda Samsung'a önemli bir fırsat sunuyor.

Öte yandan Samsung, yeni akıllı telefon tasarımlarını pazara sunma konusunda Apple'ın önüne daha önce de geçmişti. Galaxy S25 Edge, Apple'ın iPhone Air modelinden birkaç ay önce piyasaya çıkmıştı. Benzer şekilde Samsung'un katlanabilir telefon ailesi de Apple'ın ilk katlanabilir modeli olarak anılan iPhone Duo'dan yıllar önce pazarda yer edinmişti.

Samsung'un yeni Galaxy modeliyle de benzer bir strateji izleyip izlemeyeceği henüz belirsiz. Ancak ekran çerçevelerinin neredeyse tamamen ortadan kaldırılması veya dört kenarı kavisli panellerin geri dönmesi, klasik akıllı telefon tasarımında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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