Samsung 22 inç boyutundaki Multitouch destekli LCD monitörü Samsung LD220Z'yi duyurdu

Dünya'nın önde gelen LCD üreticilerinden Samsung, multitouch destekli 22 inç boyutundaki Full HD LCD monitörü LD220Z'yi duyurdu.

Samsung LD220Z multitouch destekli LCD monitörün 1920x1080 çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Kontrast oranının 70.000:1 olduğu ifade edilen LD220Z'nin 5ms tepkime süresine sahip olduğu belirtiliyor. HDMI ve D-Sub girişlerine sahip olan LD220Z'de 1.5 W'lik 2 adet hoparlör bulunuyor.

Samsung'un duyurduğu multitouch destekli LD220Z'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.