Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 22 inç boyutundaki Multitouch destekli LCD monitörü Samsung LD220Z'yi duyurdu

Dünya'nın önde gelen LCD üreticilerinden Samsung, 22 inç boyutlu multitouch destekli LCD monitörü LD220Z'yi duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
3
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya'nın önde gelen LCD üreticilerinden Samsung, multitouch destekli 22 inç boyutundaki Full HD LCD monitörü LD220Z'yi duyurdu.

Samsung LD220Z multitouch destekli LCD monitörün 1920x1080 çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Kontrast oranının 70.000:1 olduğu ifade edilen LD220Z'nin 5ms tepkime süresine sahip olduğu belirtiliyor. HDMI ve D-Sub girişlerine sahip olan LD220Z'de 1.5 W'lik 2 adet hoparlör bulunuyor.

Samsung'un duyurduğu multitouch destekli LD220Z'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kenan yavuz 9 yıl
bence hoparlör degişiklik olsun diye yapmışlardır hep aynı düz lcd sıkıldı millet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Permanent. 9 yıl
Hoparlöre ne gerek varmış ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 9 yıl
Fİyatı ve çıkış tarihi belli olunca tekrar haber yapılması lazım hatta video inceleme bile güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar 9 yıl CeBIT 2010: SSD ve 2.5" Sabit Diskler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim