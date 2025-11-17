Giriş
    Samsung, 2nm sürecindeki performans ve verimlilik kazanımlarını açıkladı

    Samsung, yeni nesil üretim sürecinin performans ve verimlilik rakamlarını paylaşarak, önceki 3nm GAA teknolojisine kıyasla ne kadar gelişim sunduğunu açıkladı. 

    Samsung, 2nm'nin performans ve verimlilik kazanımlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung daha önce 2nm GAA (gate-all-around) süreci hakkında yalnızca üretimin başladığını söylemekle yetinmişti. Ancak şimdi, Koreli dev ilk kez bu yeni nesil üretim sürecinin performans ve verimlilik rakamlarını paylaşarak, önceki 3nm GAA teknolojisine kıyasla küçük bir gelişim sunduğunu açıkladı. Exynos 2600’ün bu düğümü kullanan ilk çip olacağı, Samsung’un da pazar payını artırmak için başka müşterilerle anlaşmalar yaptığı belirtiliyor.

    Kazanımlar daha önceki beklentilerden düşük

    Samsung'un bugün yayısnlanan üçüncü çeyrek raporuna göre şirket, 2nm GAA sürecinde, ikinci nesil 3nm GAA'ya göre %5 performans, %8 güç verimliliği ve %5 alan kazanımı elde ettiğini duyurdu. Bu rakamlar, şirketin daha önceki beklentilerinden daha düşük kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Samsung daha önce performansta %12'ye kadar artış, güç verimliliğinde %25'e kadar iyileşme ve %5 alan kazanımı beklediğini açıklamıştı.

    Döküm pazarına şu anda Tayvanlı TSMC hakim durumda. Şirket, ikinci çeyrek satışlarına göre, %70,2'lik küresel pazar payıyla ezici bir üstünlüğe sahipken, Samsung'un payı %7,3 seviyesinde. TSMC'nin pazar hakimiyeti, yapay zeka ve istikrarlı verimle artan talep sayesinde güçlendi. 

    Ancak sektör gözlemcileri, 2nm süreciyle birlikte manzaranın değişebileceğini öngörüyor. Her iki şirket de 2nm süreciyle birlikte GAA sürecini benimsiyor. TSMC bu süreci ilk kez tanıtırken, Samsung GAA'yı 3nm süreciyle uygulayarak bir nesil deneyim kazandı. GAA süreci, akım sızıntısını azaltan ve mevcut FinFET'lere kıyasla performans ve güç verimliliğini önemli ölçüde artıran yeni nesil bir transistör teknolojisidir.

    Üretim verimliliği tarafında ise daha önce %30 civarında olduğu iddia edilen oranların şimdi %50-60 seviyesine çıkarıldığı belirtiliyor. Bu iyileştirmelerle Samsung, yonga üretimini artırmayı hedefliyor.

    Samsung ayrıca, 2nm GAA süreci için MicroBT ve Canaan gibi dünyanın en büyük iki kripto madencilik ekipmanı üreticisinden sipariş almış durumda. Bu siparişler Samsung’un toplam kapasitesinin %10’unu oluşturuyor. Şirket ayrıca, geçtiğimiz aylarda Tesla ile 16,5 milyar dolarlık 2nm üretim sözleşmesi de imzalamıştı.

    https://www.dailian.co.kr/news/view/1574033/ https://wccftech.com/samsung-2nm-gaa-performance-and-efficiency-numbers-disclosed-by-company/
