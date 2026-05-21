Samsung, 48 bin çalışanı kapsayan çip grevini son anda önledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, Güney Kore’deki yarı iletken operasyonlarını etkilemesi beklenen geniş çaplı grevi son anda engelledi. Şirket yönetimi ile yaklaşık 48 bin üyeyi temsil eden sendika arasında Çarşamba günü varılan geçici ücret anlaşması sayesinde 21 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 18 günlük grev şimdilik askıya alındı.

Kritik görüşmeler sonuç verdi

Sendikanın açıklamasına göre anlaşma üyelerin oylamasına sunulacak. Oylamanın 22-27 Mayıs tarihleri arasında yapılması beklenirken bazı duyurularda sürecin 23-28 Mayıs tarihlerini kapsayabileceği ifade edildi. Üyelerin anlaşmayı kabul etmesi halinde mutabakat resmiyet kazanacak. Ancak ret çıkması durumunda grev tehdidi yeniden gündeme gelecek.

Anlaşma, taraflar arasında uzun süredir devam eden gerilimin ardından gerçekleştirilen yoğun müzakereler sonucunda sağlandı. Görüşmelere Samsung yöneticileri, sendika temsilcileri ve Güney Kore Çalışma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Anlaşmanın tüm detayları kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın performans primleri üzerine yoğunlaştığı biliniyor. Sendika, Samsung’un yıllık faaliyet kârının yüzde 15’inin çalışan primlerine ayrılmasını ve performans ödemelerinde uygulanan yıllık maaşın yüzde 50’si sınırının kaldırılmasını talep ediyordu.

Samsung ise özellikle şirketin farklı yarı iletken bölümleri arasındaki performans farklarını gerekçe göstererek bu taleplere mesafeli yaklaştı. Şirket yönetimi, yapay zeka kaynaklı bellek çipi talebi sayesinde güçlü büyüme gösteren bellek birimi ile daha zayıf performans sergileyen mantık ve dökümhane operasyonlarının aynı prim sistemi altında değerlendirilmesinin karmaşık olduğunu savundu.

Samsung hisseleri yükseldi

Tam Boyutta Gör Anlaşma aynı zamanda piyasalarda da güçlü yankı uyandırdı. Şirketin Güney Kore borsasında işlem gören hisseleri Perşembe günü yaklaşık yüzde 8 yükselirken ülkenin ana endeksi olan KOSPI’de de benzer seviyede artış görüldü.

Reuters’in haberine göre performans primlerinin nakit yerine büyük ölçüde şirket hissesi şeklinde ödenecek olması, Samsung’un kısa vadeli finansal yükünü azaltabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Samsung Galaxy S27 Pro geliyor: Ekran boyutu ortaya çıktı 22 sa. önce eklendi

Sendikanın daha önce talep ettiği, faaliyet kârının yüzde 15’inin bonuslara ayrılması talebi ise revize edildi. Anlaşmaya göre Samsung’un yarı iletken bölümünde çalışanlar için faaliyet kârının yaklaşık yüzde 10,5’i seviyesinde özel bonus ayrılması bekleniyor.

Ortaya çıkan belgelere göre söz konusu bonusların en az 10 yıl boyunca şirket hissesi şeklinde ödenmesi planlanıyor. Ayrıca bonus sistemi belirli kârlılık hedeflerine bağlandı. Buna göre yarı iletken bölümünün 2026-2028 döneminde yıllık 200 trilyon won işletme kârına, 2029-2035 döneminde ise yıllık 100 trilyon won seviyesine ulaşması gerekiyor.

Sendika kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yıllık temel maaşı 80 milyon won olan bir bellek çipi çalışanının bu yıl yaklaşık 626 milyon won, yani yaklaşık 416 bin dolar seviyesinde bonus alması bekleniyor. Ödemenin büyük kısmının hisse senedi şeklinde yapılacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, 48 bin çalışanı kapsayan çip grevini son anda önledi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: