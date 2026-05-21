Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 48 bin çalışanı kapsayan çip grevini son anda önledi

    Samsung Electronics, 48 bin çalışanı kapsayan grevi son anda önledi. Hükümet destekli anlaşma sonrası hisseler yükselirken anlaşılan yüksek bonus paketi dikkat çekti.

    Samsung, 48 bin çalışanı kapsayan çip grevini son anda önledi Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, Güney Kore’deki yarı iletken operasyonlarını etkilemesi beklenen geniş çaplı grevi son anda engelledi. Şirket yönetimi ile yaklaşık 48 bin üyeyi temsil eden sendika arasında Çarşamba günü varılan geçici ücret anlaşması sayesinde 21 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 18 günlük grev şimdilik askıya alındı.

    Kritik görüşmeler sonuç verdi

    Sendikanın açıklamasına göre anlaşma üyelerin oylamasına sunulacak. Oylamanın 22-27 Mayıs tarihleri arasında yapılması beklenirken bazı duyurularda sürecin 23-28 Mayıs tarihlerini kapsayabileceği ifade edildi. Üyelerin anlaşmayı kabul etmesi halinde mutabakat resmiyet kazanacak. Ancak ret çıkması durumunda grev tehdidi yeniden gündeme gelecek.

    Anlaşma, taraflar arasında uzun süredir devam eden gerilimin ardından gerçekleştirilen yoğun müzakereler sonucunda sağlandı. Görüşmelere Samsung yöneticileri, sendika temsilcileri ve Güney Kore Çalışma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

    Anlaşmanın tüm detayları kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın performans primleri üzerine yoğunlaştığı biliniyor. Sendika, Samsung’un yıllık faaliyet kârının yüzde 15’inin çalışan primlerine ayrılmasını ve performans ödemelerinde uygulanan yıllık maaşın yüzde 50’si sınırının kaldırılmasını talep ediyordu.

    Samsung ise özellikle şirketin farklı yarı iletken bölümleri arasındaki performans farklarını gerekçe göstererek bu taleplere mesafeli yaklaştı. Şirket yönetimi, yapay zeka kaynaklı bellek çipi talebi sayesinde güçlü büyüme gösteren bellek birimi ile daha zayıf performans sergileyen mantık ve dökümhane operasyonlarının aynı prim sistemi altında değerlendirilmesinin karmaşık olduğunu savundu.

    Samsung hisseleri yükseldi

    Samsung, 48 bin çalışanı kapsayan çip grevini son anda önledi Tam Boyutta Gör
    Anlaşma aynı zamanda piyasalarda da güçlü yankı uyandırdı. Şirketin Güney Kore borsasında işlem gören hisseleri Perşembe günü yaklaşık yüzde 8 yükselirken ülkenin ana endeksi olan KOSPI’de de benzer seviyede artış görüldü.

    Reuters’in haberine göre performans primlerinin nakit yerine büyük ölçüde şirket hissesi şeklinde ödenecek olması, Samsung’un kısa vadeli finansal yükünü azaltabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

    Sendikanın daha önce talep ettiği, faaliyet kârının yüzde 15’inin bonuslara ayrılması talebi ise revize edildi. Anlaşmaya göre Samsung’un yarı iletken bölümünde çalışanlar için faaliyet kârının yaklaşık yüzde 10,5’i seviyesinde özel bonus ayrılması bekleniyor.

    Ortaya çıkan belgelere göre söz konusu bonusların en az 10 yıl boyunca şirket hissesi şeklinde ödenmesi planlanıyor. Ayrıca bonus sistemi belirli kârlılık hedeflerine bağlandı. Buna göre yarı iletken bölümünün 2026-2028 döneminde yıllık 200 trilyon won işletme kârına, 2029-2035 döneminde ise yıllık 100 trilyon won seviyesine ulaşması gerekiyor.

    Sendika kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yıllık temel maaşı 80 milyon won olan bir bellek çipi çalışanının bu yıl yaklaşık 626 milyon won, yani yaklaşık 416 bin dolar seviyesinde bonus alması bekleniyor. Ödemenin büyük kısmının hisse senedi şeklinde yapılacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/samsung-narrowly-avoids-18-day-chip-strike-after-last-minute-wage-deal-with-48-000-worker-union-tentative-deal-subject-to-workers-vote-suspends-billions-of-dollars-worth-of-potential-losses https://www.reuters.com/business/world-at-work/samsung-electronics-shares-jump-after-tentative-wage-deal-suspends-strike-2026-05-21/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baştacı sucuk güvenilir mı thomas calculus pdf köy evi ısıtma sistemleri kymco ne malı kaburga kırığı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum