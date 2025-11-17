Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung kesenin ağzını açtı: 5 yılda 310 milyar dolarlık yatırım yapacak

    Samsung, önümüzdeki beş yılda yaklaşık 310 milyar dolarlık yatırım yaparak Pyeongtaek’te yeni tesisler kuracak. Şirket, HBM başta olmak üzere yarı iletkenlere ağırlık verecek.

    Samsung, 5 yılda 310 milyar dolarlık yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki beş yıl içinde 309 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Bu dev yatırım, şirketin araştırma-geliştirme ve üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Samsung, yatırımla birlikte özellikle çip, yapay zeka ve OLED ekran teknolojilerinde rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor.

    HBM çiplerde öncelik

    Son yıllarda akıllı telefon ve televizyon pazarında yoğun rekabetle karşı karşıya kalan Samsung, özellikle yapay zeka destekli bellek çipleri alanında kaçırdığı fırsatların ardından güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor. Şirketin planına göre, Pyeongtaek kampüsünde inşa edilen önemli çip üretim tesisleri hızla tamamlanacak. Bu tesislerde, Samsung’un amiral gemisi üretim süreçleriyle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipleri üretilecek.

    Şirketin açıklamasına göre Pyeongtaek’teki Line 5 üretim hattının inşaatı 2027’de tamamlanacak, ticari üretim ise 2028’de başlayacak. Bu yeni hat, AI sunucularında kullanılan HBM çiplerine artan talebi karşılamada kritik rol oynayacak.

    Ekranlar ve bataryalar da kapsamda

    Samsung, 5 yılda 310 milyar dolarlık yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Bunun yanı sıra Samsung SDS, diğer şirketler için yazılım geliştiren birim olarak Güney Kore’nin Jeolla Eyaleti’nde büyük bir yapay zeka veri merkezi kurmayı planlıyor. Bu merkez, 15.000’den fazla Nvidia amiral gemisi AI GPU’suna sahip olacak ve üniversiteler, KOBİ’ler, girişimler ve araştırma kurumları için erişilebilir olacak.

    Samsung’un yatırım planları Samsung Display birimini de kapsıyor. OLED ekran üreten birim, telefon, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, TV ve XR cihazları için kullanılan panellerin üretimini artırmak amacıyla yeni bir tesis inşa ediyor. AI ve ekranların dışında Samsung SDI da elektrikli araç bataryaları alanında yeni nesil bataryalar, özellikle de tüm katı hal bataryaları için yerli üretim hattı oluşturmayı değerlendiriyor.

    Tüm bu yatırımlar bir süre önce Güney Kore ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Anlaşma kapsamında Hyundai, Samsung ve SK Hynix’i de kapsayan Güney Koreli firmalar, ABD’de toplam 350 milyar dolar yatırım yapacak ve karşılıklı gümrük vergilerini %25’ten %15’e düşürecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trafik cezası itiraz detsis no hoover çamaşır makinesi yorumları aracı en kısa zamanda servise opel astra blasphemous türkçe yama mercedes e 250 cdi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum