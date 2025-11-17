Samsung kesenin ağzını açtı: 5 yılda 310 milyar dolarlık yatırım yapacak

HBM çiplerde öncelik
Son yıllarda akıllı telefon ve televizyon pazarında yoğun rekabetle karşı karşıya kalan Samsung, özellikle yapay zeka destekli bellek çipleri alanında kaçırdığı fırsatların ardından güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor. Şirketin planına göre, Pyeongtaek kampüsünde inşa edilen önemli çip üretim tesisleri hızla tamamlanacak. Bu tesislerde, Samsung’un amiral gemisi üretim süreçleriyle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipleri üretilecek.
Şirketin açıklamasına göre Pyeongtaek’teki Line 5 üretim hattının inşaatı 2027’de tamamlanacak, ticari üretim ise 2028’de başlayacak. Bu yeni hat, AI sunucularında kullanılan HBM çiplerine artan talebi karşılamada kritik rol oynayacak.
Ekranlar ve bataryalar da kapsamda
Samsung’un yatırım planları Samsung Display birimini de kapsıyor. OLED ekran üreten birim, telefon, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, TV ve XR cihazları için kullanılan panellerin üretimini artırmak amacıyla yeni bir tesis inşa ediyor. AI ve ekranların dışında Samsung SDI da elektrikli araç bataryaları alanında yeni nesil bataryalar, özellikle de tüm katı hal bataryaları için yerli üretim hattı oluşturmayı değerlendiriyor.
Tüm bu yatırımlar bir süre önce Güney Kore ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Anlaşma kapsamında Hyundai, Samsung ve SK Hynix'i de kapsayan Güney Koreli firmalar, ABD'de toplam 350 milyar dolar yatırım yapacak ve karşılıklı gümrük vergilerini %25'ten %15'e düşürecek.