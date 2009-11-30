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Samsung 50 milyonda fazla tam dokunmatik cep telefonu sattı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
56,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 50 milyonda fazla tam dokunmatik cep telefonu sattı
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Üçüncü çeyrekte 30 milyar dolardan fazla gelir açıklayan ve 209 yılı yarıiletken üreticileri sıralamasında Intel'in ardından ikinci sırada yer alan Samsung, yeni bir başarıya imza atararak 50 milyondan fazla tam dokunmatik ekranlı cep telefonu sattığını açıkladı. 2008 ile kıyaslandığında dört kata varan artış anlamına gelen başarıda özellikle Star (S5230) modelinin gördüğü yoğun ilgi ciddi rol oynuyor.

Satışa sunulduğu ilk 6 ay içerisinde 10 milyondan fazla satan Star modeliyle birlikte 9 milyondan fazla satılan F480 ve üç milyonu geçen Corby (S3650) modelleri firmanın yüksek satış başarısından başrolü oynayan modeller olarak öne çıkıyorlar. 2009 yılında 50 milyondan fazla tam dokunmatik ekranlı telefon satan elektronik devi Samsung'un telefon satışlarındaki toplam satış hedefi ise 200 milyon.


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DH Misafiri 9 yıl
bravo büyük başarı bende samsung corby almayı düşünüyorum ama korkuyorum ya kırılırsa diye ama bunları okudukça daha olumlu düşünmeye başladım
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FuXiN 10 yıl
stabil degilmis, kalitesiz urunmus, dokunmatigi iyi algilamiyormus mus mus. O milyarlik telefonlardan bile saglam kaliteli ve algilamasi kat kat iyi telefonlar yapiyor. Samsung'a tebrikler yakinda 1. de olacak hak ediyor cunku.
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Peerless 10 yıl
bu rakam gerçekten çok iyi
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bulentozi1905gs 10 yıl
satıştaki en büyük etken dokunmatikliğin yanı sıra ürünlerin çoğunun komplike ürünler olması kamerasından tutunda wi-fi özelliğine kadar ve fiyat olarakta çok uç noktalarda olmaması bu kadar satış rakamına ulaştırmıştır tebrikler samsung diyelim
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cssbaycelebi 10 yıl
50 milyon baya iyi bir rakam.
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salsakingss 10 yıl
Arife gunu aldim s5233w star wifi telefonu. bence fiyatina gore cok iyi bir telefon. wifi ozelligi cok iyi. su an da bu mesaji sanal klavye ile wifi kullanarak telefonumdan yaziyorum. kalitesi ve stabilite konusunda kotu yorum yazanlara sasirdim dogrusu. bence gayet kaliteli ve saglam bi telefon. tavsiye ederim...
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fz18 10 yıl
bende 5800 var. takoza benzetiyorum ama bir çok samsung dokunmatikten iyi. ilerde 2-3 yıl sonra adam akıllı bir dokunmatikler piyasayı doldurur diye düşünüyorum. o zaman değiştiririm.marka model fark etmez.şu bir gerçek ki dokunmatik çok daha kullanışlı. tuş devri kapandı.
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quzman 10 yıl
Telefonu almak için tek sebep dokunmatik olunca bu kadar satılması normal .
Stabilite ?
Kalite ?
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KayhanKaan 10 yıl
Tuşlu telefonlar artık tutulmuyor.Gelecek dokunmatikte.
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fugitif95 9 yıl

quzman

Telefonu almak için tek sebep dokunmatik olunca bu kadar satılması normal .
Stabilite ?
Kalite ?



S5603 kullanan birisi olarak o soru işaretlerine cevap verme gereği duydum... Samsung artık kendini aşmış bir markadır ve Nokia'ya fark atmayı başarmış tek mobil üreticidir. Nokia resistif ekranlarla, takoz N97si ile övünedursun, Samsung'un her gün yeni bir modeli çıkıyor, örnek S5230un Wi-Fi modelinin ardından TVli modeli de çıktı geçen günlerde...

Stabilite? İki de birde donup kalan, tıkanan Symbian60 cihazlardan daha stabil, bundan emin olabilirsin, cihaz tıkanmıyor, üstelik de 5 gün şarjı gidiyor normalin üzerinde kullanıma rağmen...

Kalite? İkincisi ise Samsung artık kalitesiz malzeme kullanmıyor cihazlarında. O devir D900ler ile kapandı, 1 ayda 6 milyon Star modeli satan Samsung'un bugün pazarı hiç olmadığı kadar büyüdü haberde de söylendiği gibi.

Kişisel fikrimdir, bundan sonra Nokia hem ince, hem kapasitif ekranlı, hem sağlam donanımlı, hem fiyatı makul (yani takozlar gibi 2000 lira gibi uçuk bir fiyatta olmayan (!) )hem de şarjı 3 dünden fazla giden bir cihaz üretene kadar Samsungdan vazgeçmeyeceğim. Babamın oğlu değiller, bu işi kim iyi yapıyorsa, kim iyiyi 5 kuruş bile daha ucuza sunuyorsa vatandaşa o kazansın, devir israf devri değil, biz de yolunacak kaz değiliz.

Saygılar...
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bayozi 10 yıl
ürünleri iphone gibi hassas olmuyor maalesef.
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Batuist 10 yıl
ve bu haliyle nokia geçebilmiş değil öyle mi???
Samsung ne kadar büyüdü yaa.. sonyden de büyük mü acaba şimdi merak ettim bak..
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