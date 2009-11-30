Samsung 50 milyonda fazla tam dokunmatik cep telefonu sattı

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Üçüncü çeyrekte 30 milyar dolardan fazla gelir açıklayan ve 209 yılı yarıiletken üreticileri sıralamasında Intel'in ardından ikinci sırada yer alan Samsung, yeni bir başarıya imza atararak 50 milyondan fazla tam dokunmatik ekranlı cep telefonu sattığını açıkladı. 2008 ile kıyaslandığında dört kata varan artış anlamına gelen başarıda özellikle Star (S5230) modelinin gördüğü yoğun ilgi ciddi rol oynuyor.

Satışa sunulduğu ilk 6 ay içerisinde 10 milyondan fazla satan Star modeliyle birlikte 9 milyondan fazla satılan F480 ve üç milyonu geçen Corby (S3650) modelleri firmanın yüksek satış başarısından başrolü oynayan modeller olarak öne çıkıyorlar. 2009 yılında 50 milyondan fazla tam dokunmatik ekranlı telefon satan elektronik devi Samsung'un telefon satışlarındaki toplam satış hedefi ise 200 milyon.