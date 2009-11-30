Samsung 50 milyonda fazla tam dokunmatik cep telefonu sattı

Üçüncü çeyrekte 30 milyar dolardan fazla gelir açıklayan ve 209 yılı yarıiletken üreticileri sıralamasında Intel'in ardından ikinci sırada yer alan Samsung, yeni bir başarıya imza atararak 50 milyondan fazla tam dokunmatik ekranlı cep telefonu sattığını açıkladı. 2008 ile kıyaslandığında dört kata varan artış anlamına gelen başarıda özellikle Star (S5230) modelinin gördüğü yoğun ilgi ciddi rol oynuyor.
Satışa sunulduğu ilk 6 ay içerisinde 10 milyondan fazla satan Star modeliyle birlikte 9 milyondan fazla satılan F480 ve üç milyonu geçen Corby (S3650) modelleri firmanın yüksek satış başarısından başrolü oynayan modeller olarak öne çıkıyorlar. 2009 yılında 50 milyondan fazla tam dokunmatik ekranlı telefon satan elektronik devi Samsung'un telefon satışlarındaki toplam satış hedefi ise 200 milyon.
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Stabilite ?
Kalite ?
S5603 kullanan birisi olarak o soru işaretlerine cevap verme gereği duydum... Samsung artık kendini aşmış bir markadır ve Nokia'ya fark atmayı başarmış tek mobil üreticidir. Nokia resistif ekranlarla, takoz N97si ile övünedursun, Samsung'un her gün yeni bir modeli çıkıyor, örnek S5230un Wi-Fi modelinin ardından TVli modeli de çıktı geçen günlerde...
Stabilite? İki de birde donup kalan, tıkanan Symbian60 cihazlardan daha stabil, bundan emin olabilirsin, cihaz tıkanmıyor, üstelik de 5 gün şarjı gidiyor normalin üzerinde kullanıma rağmen...
Kalite? İkincisi ise Samsung artık kalitesiz malzeme kullanmıyor cihazlarında. O devir D900ler ile kapandı, 1 ayda 6 milyon Star modeli satan Samsung'un bugün pazarı hiç olmadığı kadar büyüdü haberde de söylendiği gibi.
Kişisel fikrimdir, bundan sonra Nokia hem ince, hem kapasitif ekranlı, hem sağlam donanımlı, hem fiyatı makul (yani takozlar gibi 2000 lira gibi uçuk bir fiyatta olmayan (!) )hem de şarjı 3 dünden fazla giden bir cihaz üretene kadar Samsungdan vazgeçmeyeceğim. Babamın oğlu değiller, bu işi kim iyi yapıyorsa, kim iyiyi 5 kuruş bile daha ucuza sunuyorsa vatandaşa o kazansın, devir israf devri değil, biz de yolunacak kaz değiliz.
Saygılar...
Samsung ne kadar büyüdü yaa.. sonyden de büyük mü acaba şimdi merak ettim bak..