Samsung 8K QLED ekranlı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor

Birçok platformda en iyi yerlere sahip olan Samsung, tabiki televizyon tarafında da zirveyi temsil ediyor. Şimdi en yeni modelini tanıtmaya hazırlanan Samsung, yeni televizyonu için tarih verdi. İşte Samsung'un 8K ekranlı QLED TV'si hakkında tüm bilinenler.
8K ekranlı Samsung QLED TV 30 Mart'ta geliyor
Samsung 30 Mart'ta yeni bir lansman gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 17.00 'da başlayacak olan etkinlikte Samsung 8K ekranlı yeni televizyonunu tanıtacak. Gerek boyutları gerek görüntü kalitesi ile çok dikkat çekecek olan yeni 8K Samsung QLED TV'lerin lansmanı YouTube ve Samsung.com üzerinden canlı olarak da sergilenecek.
Sızıntılara göre boyutlarına göre 3500-6500 Dolar arasında fiyatlarla satışa sunulacak olan Samsung'un yeni QLED TV modelleri muhtemelen 65, 75 ve 85 inç ekranlara sahip olacak. Cihazların ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara