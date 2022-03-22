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    Samsung 8K QLED ekranlı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor

    Samsung 8K ekranlı yeni QLED Televizyon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung çok ilgi çekecek en yeni Neo QLED 8K TV'si için tarih verildi. İşte televizyonun detayları.
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    Samsung 8K QLED ekranlı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor
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    Birçok platformda en iyi yerlere sahip olan Samsung, tabiki televizyon tarafında da zirveyi temsil ediyor. Şimdi en yeni modelini tanıtmaya hazırlanan Samsung, yeni televizyonu için tarih verdi. İşte Samsung'un 8K ekranlı QLED TV'si hakkında tüm bilinenler.

    8K ekranlı Samsung QLED TV 30 Mart'ta geliyor

    Samsung 30 Mart'ta yeni bir lansman gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 17.00 'da başlayacak olan etkinlikte Samsung 8K ekranlı yeni televizyonunu tanıtacak. Gerek boyutları gerek görüntü kalitesi ile çok dikkat çekecek olan yeni 8K Samsung QLED TV'lerin lansmanı YouTube ve Samsung.com üzerinden canlı olarak da sergilenecek.

    Sızıntılara göre boyutlarına göre 3500-6500 Dolar arasında fiyatlarla satışa sunulacak olan Samsung'un yeni QLED TV modelleri muhtemelen 65, 75 ve 85 inç ekranlara sahip olacak. Cihazların ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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