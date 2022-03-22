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Birçok platformda en iyi yerlere sahip olan Samsung, tabiki televizyon tarafında da zirveyi temsil ediyor. Şimdi en yeni modelini tanıtmaya hazırlanan Samsung, yeni televizyonu için tarih verdi. İşte Samsung'un 8K ekranlı QLED TV'si hakkında tüm bilinenler.

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8K ekranlı Samsung QLED TV 30 Mart'ta geliyor

Samsung 30 Mart'ta yeni bir lansman gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 17.00 'da başlayacak olan etkinlikte Samsung 8K ekranlı yeni televizyonunu tanıtacak. Gerek boyutları gerek görüntü kalitesi ile çok dikkat çekecek olan yeni 8K Samsung QLED TV'lerin lansmanı YouTube ve Samsung.com üzerinden canlı olarak da sergilenecek.

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Sızıntılara göre boyutlarına göre 3500-6500 Dolar arasında fiyatlarla satışa sunulacak olan Samsung'un yeni QLED TV modelleri muhtemelen 65, 75 ve 85 inç ekranlara sahip olacak. Cihazların ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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Samsung 8K QLED ekranlı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor