Samsung'a Galaxy S21 ve S22 için oyun performansı cezası

Samsung'un GOS özelliği performansı sınırlıyor
Tartışmanın merkezinde, Samsung'un söz konusu cihazları tanıtırken kullandığı "üst düzey mobil oyun deneyimi" vurgusu bulunuyor. İddiaya göre şirket, oyun performansını etkileyen Game Optimizing Service (GOS) özelliğinin getirdiği sınırlamaları pazarlama sürecinde açıkça belirtmedi. Samsung'un GOS hizmeti, özellikle donanımı zorlayan oyunlar çalıştırıldığında işlemci ve grafik biriminin performansını otomatik olarak sınırlandırıyor.
Bu mekanizma, cihazların sıcaklığını ve güç tüketimini kontrol altında tutmak amacıyla kullanılıyor. Ancak bazı kullanıcılar, söz konusu sınırlamaların oyunlarda takılma, gecikme ve daha düşük grafik kalitesi gibi sorunlara yol açtığını bildirmişti. Özellikle Galaxy S22 serisiyle gündeme gelen tartışmaların ardından GOS, Samsung kullanıcıları arasında tepki çekmiş ve Güney Kore'deki düzenleyici kurumun incelemesine konu olmuştu.
FTC, Samsung'un cihazların performansına ilişkin pazarlama mesajlarında GOS kaynaklı kısıtlamaları yeterince açıklamamasını yanıltıcı uygulama olarak değerlendirdi. Samsung, tartışmaların ardından Mart 2022'de yayınladığı güncellemeyle kullanıcıların GOS tarafından uygulanan performans sınırlarını kaldırabilmesine olanak tanıdı. Şirket ise özelliğin uzun oyun oturumlarında daha istikrarlı bir deneyim sunmak ve cihazları korumak amacıyla geliştirildiğini savundu.
Şirketin karara itiraz etmesi bekleniyor. Samsung, GOS güncellemesinin olayların gündeme gelmesinden kısa süre sonra yayınlandığını hatırlatarak yanlış bir uygulamada bulunmadığı görüşünü savunuyor. GOS tartışması daha önce de farklı hukuki süreçlere konu olmuş, bazı davalar sonuçlanmış veya geri çekilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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