    Samsung'a Wi-Fi ve 5G patent ihlali cezası: 445 milyon dolar

    ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Samsung Electronics'i Wi-Fi, 4G ve 5G teknolojilerine ilişkin dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle 445,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti.

    Samsung'a Wi-Fi ve 5G patent ihlali cezası: 445 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Teksas eyaletinde görülen davada federal mahkeme, Samsung Electronics'in Amerikan teknoloji firması Collision Communications'a 445,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Samsung'un kablosuz iletişim teknolojilerine dair dört patenti ihlal ettiğine karar verdi.

    Galaxy modelleri ve dizüstü bilgisayarlar patent ihlalinde

    Marshall kentinde görülen davada jüri, Samsung'un Galaxy akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer kablosuz bağlantı destekli cihazlarının Collision Communications'a ait patentleri ihlal ettiğini belirledi. Söz konusu patentlerin, 4G, 5G ve Wi-Fi ağlarının verimliliğini artırmaya yönelik teknolojileri kapsadığı açıklandı.

    Samsung'a Wi-Fi ve 5G patent ihlali cezası: 445 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Dava 2023 yılında açılmıştı. Collision Communications, söz konusu patentlerin savunma sanayi devi BAE Systems'ın araştırmaları temel alınarak geliştirildiğini savundu.

    Samsung ise tüm suçlamaları reddederek patentlerin geçersiz olduğunu öne sürdü. Taraflar, mahkeme kararının ardından yorum yapmazken bu karar, son yıllarda aynı mahkemenin Güney Koreli teknoloji devine karşı verdiği yüksek tutarlı tazminat kararlarından biri oldu.

