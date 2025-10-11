Samsung'a Wi-Fi ve 5G patent ihlali cezası: 445 milyon dolar

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin Teksas eyaletinde görülen davada federal mahkeme, Samsung Electronics'in Amerikan teknoloji firması Collision Communications'a 445,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Samsung'un kablosuz iletişim teknolojilerine dair dört patenti ihlal ettiğine karar verdi.

Galaxy modelleri ve dizüstü bilgisayarlar patent ihlalinde

Marshall kentinde görülen davada jüri, Samsung'un Galaxy akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer kablosuz bağlantı destekli cihazlarının Collision Communications'a ait patentleri ihlal ettiğini belirledi. Söz konusu patentlerin, 4G, 5G ve Wi-Fi ağlarının verimliliğini artırmaya yönelik teknolojileri kapsadığı açıklandı.

Tam Boyutta Gör Dava 2023 yılında açılmıştı. Collision Communications, söz konusu patentlerin savunma sanayi devi BAE Systems'ın araştırmaları temel alınarak geliştirildiğini savundu.

Samsung ise tüm suçlamaları reddederek patentlerin geçersiz olduğunu öne sürdü. Taraflar, mahkeme kararının ardından yorum yapmazken bu karar, son yıllarda aynı mahkemenin Güney Koreli teknoloji devine karşı verdiği yüksek tutarlı tazminat kararlarından biri oldu.

