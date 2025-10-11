Samsung'a Wi-Fi ve 5G patent ihlali cezası: 445 milyon dolar

Galaxy modelleri ve dizüstü bilgisayarlar patent ihlalinde
Marshall kentinde görülen davada jüri, Samsung'un Galaxy akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer kablosuz bağlantı destekli cihazlarının Collision Communications'a ait patentleri ihlal ettiğini belirledi. Söz konusu patentlerin, 4G, 5G ve Wi-Fi ağlarının verimliliğini artırmaya yönelik teknolojileri kapsadığı açıklandı.
Samsung ise tüm suçlamaları reddederek patentlerin geçersiz olduğunu öne sürdü. Taraflar, mahkeme kararının ardından yorum yapmazken bu karar, son yıllarda aynı mahkemenin Güney Koreli teknoloji devine karşı verdiği yüksek tutarlı tazminat kararlarından biri oldu.