Samsung, ABD'deki tesisinde 4nm'den vazgeçip 2nm üretimini arttırmaya karar verdi

Tam Boyutta Gör Samsung, yarı iletken üretiminde TSMC ile rekabet edebilmek adına gaza basıyor. Güney Koreli devin ABD'deki tesisinde 2nm sürecinde üretim hedeflerini arttırdığı belirtiliyor.

2nm üretim hedefi 2.5 kat arttırıldı

Teksas'ın Taylor kentinde yapım aşamasında olan dökümhane tesisinin, başlangıçta planlanan 4nm'den 2nm'ye yükseltildiği ve ilk seri üretim hacminin de 2.5 kat arttırılarak aylık 50.000 plaka (wafer) üretiminin hedeflendiği aktarıldı.

Samsung'un Taylor fabrikası, ilk ekipman kurulumuyla birlikte gelecek yılın Mart ayında tam ölçekli faaliyete başlayacak. İlk yonga levhalarının ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor.

Fabrikanın başlangıçta verim oranı yüksek olan 4nm üretim sürecini benimsemesi bekleniyordu. Ancak son dönemdeki ekipman siparişleriyle 2nm sürecine revize edildiği belirtiliyor. Taylor Fab'ın ilk 2nm seri üretim hacmini ayda yaklaşık 20.000 plaka olarak tahmin ediyordu, ancak bu rakam 50.000'e çıkarıldı. Bu hacim, TSMC'nin Tayvan'da planladığı ilk 2nm seri üretim hacmiyle benzer seviyede.

Şirket henüz resmi bir açıklama yapmasa da, sektör kaynakları bu kararın TSMC’nin ilk 2nm ölçeğiyle rekabet edebilmek için alındığı görüşünde. Uzun vadede Taylor tesisinin 2027’ye kadar aylık 100.000 plaka gibi oldukça yüksek bir kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Bu ölçekte bir üretimin mümkün olmasının arkasında ise Samsung’un Tesla ile imzaladığı 16,5 milyar dolarlık anlaşma bulunuyor. Bu kapsamda Samsung, Tesla’nın yeni nesil otonom sürüş işlemcisi olan AI6’yı üretecek. Şirket geçtiğimiz hafta ilk 2nm işlemcisi Exynos 2600'ü de duyurmuştu. Ayrıca Samsung’un, iki Çinli kripto para madenciliği ekipmanı üreticisi için de 2nm GAA siparişleri aldığı bildiriliyor. Ancak bu üretimin büyük olasılıkla Taylor yerine Samsung’un Güney Kore’deki tesislerinde yapılacağı tahmin ediliyor.

