Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, ABD’ye milyarlarca dolar daha yatırım yapmayı planlıyor

    Samsung, ABD’de ileri teknoloji çip üretimi için ek 7,2 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Bu kararda yeni müşteri siparişleri ve tarifelerden kaçınma stratejisi önemli rol oynuyor.

    Samsung, ABD’ye milyarlarca dolar daha yatırım yapmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda ABD’deki yatırım planlarında yavaşlamaya ve bazı kesintilere gitmişti. Ancak gelen son bilgilere göre şirket, gelişmiş çip üretimi ve paketleme alanında harcamalarını yeniden artırılması değerlendiriliyor. Özellikle 25 Ağustos’ta yapılacak Güney Kore-ABD zirvesi öncesinde Samsung, ABD’deki yerel çip fabrikalarına ek yatırım yapma hazırlığında.

    7.2 milyar dolarlık çip paketleme yatırımı

    Kore basınındaki bilgilere göre Samsung, ABD’de ileri seviye çip paketleme için 7,2 milyar dolar ek yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin ilk başta ABD’deki çip üretimi ve paketleme için ayırdığı yatırım bütçesi 44 milyar dolardı. Ancak müşteri eksikliği nedeniyle bu rakam 37 milyar dolara indirildi ve paketleme birimi yatırımından vazgeçilmişti.

    Samsung, ABD’ye milyarlarca dolar daha yatırım yapmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak son dönemde Apple (kamera sensörleri için) ve Tesla’dan (16,5 milyar dolarlık yapay zeka çipi üretim siparişi) alınan yeni siparişlerle birlikte Samsung’un bu kararı yeniden gözden geçirdiği belirtiliyor. Şirket, ABD’de 2 nanometre (nm) ve 4 nm teknolojilerinde üretim yapmayı hedefliyor. Ayrıca bu yatırım hamlesinin Trump yönetiminin ürünlere uygulayabileceği ek gümrük vergilerinden kaçınmak için de stratejik bir adım olduğu düşünülüyor.

    Teknoloji devi, yarı iletken üretimi, bellek ve paketleme süreçlerini tek çatı altında entegre eden hizmet modeliyle farklılaşıyor. Örneğin, Tayvanlı TSMC sadece çip üretimi ve paketleme yapabiliyor, SK Hynix ise yalnızca bellek çözümleri sunuyor. 2025’in ilk çeyreği sonunda Samsung’un ABD’deki Taylor Fab 1 fabrikasında inşaat %91,8 tamamlanmış durumda. Kalan çalışmaların Ekim ayında bitirilmesi planlanıyor. Şirket, yıl sonuna kadar temiz oda inşaatını tamamlamayı hedefliyor. Üretim ekipmanlarının ise 2026 yılında kurulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 15 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    delamore parfüm arka tekerden gelen metal sürtme sesi 50000 tl borcum var ne yapmalıyım bursa ulu cami otopark 234 nerenin kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum