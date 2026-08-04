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    Samsung cihazlar için güvenlik güncellemesi geliyor: 56 açığı kapatacak!

    Samsung, Ağustos 2026 güvenlik yamasının ayrıntılarını açıkladı. Güncelleme, telefon ve tablet modellerini etkileyen toplam 56 güvenlik açığını kapatacak ve yakında yayınlanacak.

    Samsung Ağustos 2026 güvenlik güncellemesi detayları Tam Boyutta Gör
    Samsung, Ağustos 2026 Güvenlik Bakım Sürümü'nün (SMR) ayrıntılarını açıkladı. Yeni güvenlik paketi, Android ve One UI genelinde 56 güvenlik açığını kapatıyor. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda uygun Galaxy cihazlarda görünmeye başlayacak. İşte Samsung'un Ağustos 2026 güvenlik güncellemesinin detayları:

    Samsung Ağustos 2026 güvenlik güncellemesi neler getiriyor?

    Samsung, Galaxy kullanıcılarını olası tehditlerden korumak ve cihaz güvenliğini artırmak için aylık güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Ağustos 2026 güncellemesi, 38 Android güvenlik açığını (8'i kritik, 30’u yüksek olarak sınıflandırılmış) kapatıyor. Güvenlik paketi ayrıca doğrudan Samsung cihazları etkileyen 18 güvenlik yamasını içeriyor.

    Güncelleme, kötü niyetli bir kişinin cihazı kullanılamaz hale getirmesine olanak sağlayabilecek Weaver'daki bir güvenlik açığını düzeltiyor. Ayrıca, kişinin cihazda rastgele işlemler başlatmasına olanak sağlayabilecek Galaxy Temaları uygulamasındaki bir sorunu da gideriyor. Samsung Kişiler için de çeşitli düzeltmeler mevcut. Bu güvenlik açıkları, bir saldırganın Kişiler ayrıcalıklarını kullanarak dosyaları silmesine ya da birden fazla kullanıcı profili genelinde verilere erişmesine olanak tanıyabiliyor. Güncelleme ayrıca, saldırganların SIM ile ilgili işlevlere erişmesine olanak tanıyabilecek Samsung Arama uygulamasındaki bir güvenlik açığını da düzeltiyor.

    Samsung, VC1 ve MPEG4 codec kütüphaneleri dahil olmak üzere medya ile ilgili bileşenlerdeki birden fazla sorunu da düzeltti. Bu güvenlik açıkları, saldırganların bellek alanının dışına veri yazmasına olanak tanıyabiliyor. Güvenlik yaması ayrıca, fiziksel erişimi olan bir saldırganın hassas bilgilere erişmesine olanak tanıyabilecek güvenlik açığının bulunduğu Samsung Mesajlar için de korumayı iyileştiriyor.

    Samsung, sisteme zaten fiziksel veya yerel erişimi olan saldırganların pano verilerine erişmesine olanak tanıyabilecek SemClipboardService'deki bir güvenlik sorununu da giderdi. Güncelleme, uygulama korumasının atlanmasına olanak tanıyan Uygulama Kilidi güvenlik açığını da düzeltiyor.

    Samsung, uygun Galaxy cihazları için Ağustos 2026 güvenlik güncellemesinin dağıtımına başlamaya hazırlanıyor. Cihazınıza güncelleme gelip gelmediğini, Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve yükle menüsü altından kontrol edebilirsiniz.

    Kaynakça https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb https://sammyguru.com/samsung-august-2026-security-update-details/
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