Samsung, AirPods Max’e rakip yeni kulak üstü kulaklık geliştiriyor

Galaxy Wearable uygulamasında ortaya çıktı
Yeni kulaklığa ilişkin izlere Samsung’un Galaxy Wearable uygulamasında rastlandı. Uygulamada ortaya çıkan kod dizileri, cihazın Bluetooth bağlantısını destekleyeceğini doğrularken, ürünün geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarda olduğunu gösteriyor.
Samsung’un kulaklık için kullandığı “Galaxy H1” isminin nihai ürün adı olması beklenmiyor. Şirketin resmi isimlendirmeyi lansmana daha yakın bir tarihte belirlemesi muhtemel. Mevcut bilgilere göre yeni kulaklığın 2027’nin başlarında tanıtılması bekleniyor, ancak geliştirme sürecindeki değişiklikler nedeniyle çıkış takvimi farklılık gösterebilir.
Cihazın teknik özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak Samsung’un yeni modelinde Bluetooth 6.0 bağlantısı, SSC UHQ ses kodeği, Adaptif Gürültü Engelleme (ANC), ortam sesi modu ve yapay zeka destekli asistan entegrasyonu gibi özelliklere yer vermesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy ekosistemindeki cihazlar arasında otomatik geçiş sağlayan Auto Switch desteğinin de bulunması muhtemel.
Kulak üstü tasarımın bir diğer önemli avantajının ise Galaxy Buds modellerine kıyasla daha uzun pil ömrü sunmak olması bekleniyor. Samsung’un son dönemde kulak içi modellerin yanı sıra kancalı ve klipsli yeni tasarımlar üzerinde de çalıştığı düşünüldüğünde, Galaxy H1 şirketin kablosuz ses ürünleri portföyünü daha üst bir segmente taşıyabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: