Samsung, AirPods Max’e rakip yeni kulak üstü kulaklık geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Buds serisinin yanı sıra yeni bir kablosuz kulaklık modeli üzerinde de çalışıyor. Şirketin geliştirdiği ve şimdilik “Galaxy H1” olarak adlandırılan cihazın, Apple AirPods Max ve JBL Tour One M3 gibi kulak üstü kulaklıklara rakip olması bekleniyor.

Galaxy Wearable uygulamasında ortaya çıktı

Yeni kulaklığa ilişkin izlere Samsung’un Galaxy Wearable uygulamasında rastlandı. Uygulamada ortaya çıkan kod dizileri, cihazın Bluetooth bağlantısını destekleyeceğini doğrularken, ürünün geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarda olduğunu gösteriyor.

Samsung’un kulaklık için kullandığı “Galaxy H1” isminin nihai ürün adı olması beklenmiyor. Şirketin resmi isimlendirmeyi lansmana daha yakın bir tarihte belirlemesi muhtemel. Mevcut bilgilere göre yeni kulaklığın 2027’nin başlarında tanıtılması bekleniyor, ancak geliştirme sürecindeki değişiklikler nedeniyle çıkış takvimi farklılık gösterebilir.

Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor 1 gün önce eklendi

Cihazın teknik özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak Samsung’un yeni modelinde Bluetooth 6.0 bağlantısı, SSC UHQ ses kodeği, Adaptif Gürültü Engelleme (ANC), ortam sesi modu ve yapay zeka destekli asistan entegrasyonu gibi özelliklere yer vermesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy ekosistemindeki cihazlar arasında otomatik geçiş sağlayan Auto Switch desteğinin de bulunması muhtemel.

Kulak üstü tasarımın bir diğer önemli avantajının ise Galaxy Buds modellerine kıyasla daha uzun pil ömrü sunmak olması bekleniyor. Samsung’un son dönemde kulak içi modellerin yanı sıra kancalı ve klipsli yeni tasarımlar üzerinde de çalıştığı düşünüldüğünde, Galaxy H1 şirketin kablosuz ses ürünleri portföyünü daha üst bir segmente taşıyabilir.

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Samsung, AirPods Max’e rakip yeni kulaklık geliştiriyor

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