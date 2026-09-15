Samsung, akıllı telefonları daha pahalı hale getirmek üzere

Galaxy telefonlar da fiyat baskısı altında
Samsung, Apple başta olmak üzere dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerine önemli miktarda bellek tedarik ediyor. Şirketin yapacağı yeni fiyat artışı Apple ve diğer üreticilerin telefonlarını etkilemenin yanı sıra kendi Galaxy cihazlarını da etkileyecek.
Samsung'un hem bellek hem de akıllı telefon üretmesi, ilk bakışta Galaxy modellerinin artan çip fiyatlarından korunabileceği izlenimini yaratıyor. Ancak şirketin yarı iletken ve mobil cihaz bölümleri arasında özel bir fiyatlandırma uygulanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Samsung'un kendi akıllı telefonları da bellek maliyetlerindeki yükselişten etkileniyor.
Yeni zam gerçekleşirse mobil DRAM ve NAND flash fiyatları, zaten rekor seviyelere ulaşmış mevcut fiyatların üzerine yüzde 7-10 daha çıkacak. Bu durum akıllı telefon üreticilerinin bileşen maliyetlerini artırırken, şirketlerin artan maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtması mümkün. Ancak bu zammın ne zaman uygulamaya gireceği şimdilik belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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