Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinde fiyatları yukarı çeken bellek krizi devam ederken Samsung cephesinden yeni bir fiyat artışı hamlesi geldi. Güney Kore'den gelen bir rapora göre şirket, mobil DRAM ve NAND belleklerin fiyatlarını mevcut seviyelere kıyasla yüzde 7 ila 10 arasında artırmak için görüşmeler yürütüyor.

Galaxy telefonlar da fiyat baskısı altında

Samsung, Apple başta olmak üzere dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerine önemli miktarda bellek tedarik ediyor. Şirketin yapacağı yeni fiyat artışı Apple ve diğer üreticilerin telefonlarını etkilemenin yanı sıra kendi Galaxy cihazlarını da etkileyecek.

Samsung'un hem bellek hem de akıllı telefon üretmesi, ilk bakışta Galaxy modellerinin artan çip fiyatlarından korunabileceği izlenimini yaratıyor. Ancak şirketin yarı iletken ve mobil cihaz bölümleri arasında özel bir fiyatlandırma uygulanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Samsung'un kendi akıllı telefonları da bellek maliyetlerindeki yükselişten etkileniyor.

MediaTek Dimensity 9600 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri 4 sa. önce eklendi

Yeni zam gerçekleşirse mobil DRAM ve NAND flash fiyatları, zaten rekor seviyelere ulaşmış mevcut fiyatların üzerine yüzde 7-10 daha çıkacak. Bu durum akıllı telefon üreticilerinin bileşen maliyetlerini artırırken, şirketlerin artan maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtması mümkün. Ancak bu zammın ne zaman uygulamaya gireceği şimdilik belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, akıllı telefonları daha pahalı hale getirmek üzere

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: