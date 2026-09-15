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    Samsung, akıllı telefonları daha pahalı hale getirmek üzere

    Samsung, mobil DRAM ve NAND flash bellek fiyatlarına yüzde 7-10 arasında yeni zam yapmaya hazırlanıyor. Artan maliyetler tüm sektörde telefon fiyatlarını yükseltebilir.

    Samsung, akıllı telefonları daha pahalı hale getirmek üzere Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinde fiyatları yukarı çeken bellek krizi devam ederken Samsung cephesinden yeni bir fiyat artışı hamlesi geldi. Güney Kore'den gelen bir rapora göre şirket, mobil DRAM ve NAND belleklerin fiyatlarını mevcut seviyelere kıyasla yüzde 7 ila 10 arasında artırmak için görüşmeler yürütüyor.

    Galaxy telefonlar da fiyat baskısı altında

    Samsung, Apple başta olmak üzere dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerine önemli miktarda bellek tedarik ediyor. Şirketin yapacağı yeni fiyat artışı Apple ve diğer üreticilerin telefonlarını etkilemenin yanı sıra kendi Galaxy cihazlarını da etkileyecek.

    Samsung'un hem bellek hem de akıllı telefon üretmesi, ilk bakışta Galaxy modellerinin artan çip fiyatlarından korunabileceği izlenimini yaratıyor. Ancak şirketin yarı iletken ve mobil cihaz bölümleri arasında özel bir fiyatlandırma uygulanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Samsung'un kendi akıllı telefonları da bellek maliyetlerindeki yükselişten etkileniyor.

    Yeni zam gerçekleşirse mobil DRAM ve NAND flash fiyatları, zaten rekor seviyelere ulaşmış mevcut fiyatların üzerine yüzde 7-10 daha çıkacak. Bu durum akıllı telefon üreticilerinin bileşen maliyetlerini artırırken, şirketlerin artan maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtması mümkün. Ancak bu zammın ne zaman uygulamaya gireceği şimdilik belirsiz.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    K
    kafkas kartalı ks 2 saat önce

    bu özellik şu an geldiyse güncelleme ile harika bir uygulama arıza veya siyah ekran mavi ekran verip sürekli açılıp kapanan pc ler için kısa yoldan format atma usb olmadan orjınal virüs bulunmayan win 11 kurma çok başarılı bir hareket.

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