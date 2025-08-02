Samsung, akıllı TV'lerde uygulama açılışını etkileyen sorunu giderdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung akıllı TV kullanıcıları, televizyonlarında uygulamaların açılmaması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şirket, dünya genelinde kullanıcıları etkileyen sorunun çözüldüğünü doğruladı.

Samsung, yazılım güncellemelerini artık çok daha hızlı sunacak 3 gün önce eklendi

Samsung TV'lerde 202 hatası

Samsung TV kullanıcıları, televizyonlarındaki uygulamaların çalışmadığı garip bir sorunla karşı karşıya. Birçok kişi, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video gibi uygulamaları açmaya çalıştıklarında "202 hatası" verdiğini bildirdi.

Uygulamalar ekranda görünse de açılmıyor. 202 hatası genellikle ağ sorunu olduğu anlamına gelir ancak kullanıcılar internetlerinin sorunsuz çalıştığını söylüyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, sorunun Samsung'dan kaynaklandığına inanıyor.

Televizyonu sıfırlamak durumu daha kötü yapıyor. Bir kullanıcı, sıfırlama işleminden sonra televizyonunun hiçbir uygulamayı indiremediğini paylaştı. Şartlar ve koşullar yüklenmediği için uygulamalar açılmıyor.

Samsung destek ekibi, bazı kullanıcılara sorunun farkında olduklarını ve mühendislerinin bir çözüm üzerine çalıştığını bildirdi. Sorunun nedenini henüz açıklamadı veya ne zaman çözüleceğini söylemedi. Ancak, birçok kullanıcı için işe yarayan geçici bir çözüm mevcut. Uzaktan kumandada güç düğmesine televizyon kapanıp yeniden başlatılana kadar basılı tutmak, uygulamaların açılmaması sorununu çözüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: