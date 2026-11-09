Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.5 testlerine başlıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Android 17 tabanlı yeni One UI 9.5 arayüzünün test çalışmalarına beklenenden erken başladı. Galaxy S26 Ultra için hazırlanan beta yazılımı sunucularda görüntülendi. Halka açık testlerin Kasım ayı ortasında başlaması bekleniyor. Samsung Members uygulaması üzerinden yürütülecek beta programı, ilk etapta sadece belirli ülkelerde erişime açılacak. Yeni arayüzün kararlı sürümünün ise 2027 başında Galaxy S27 serisiyle çıkması öngörülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni arayüz güncellemesi One UI 9.5 için hazırlıklarını hızlandırmış olabilir. Son olarak Galaxy S26 Ultra için hazırlanan ilk beta yazılımı, şirketin sunucularında resmen görüntülendi. Mevcut beklentilere göre Samsung, ilk One UI 9.5 beta sürümünü Aralık ayını beklemeden Kasım ayının ikinci yarısında kullanıma sunabilir.

One UI 9.5 beta ne zaman yayınlanacak?

Söz konusu yazılım, 4 Kasım tarihinde Samsung sunucularında tespit edilen S948BXXU6ZZK3 yapı numarasını taşıyor. Bu tarih, geçen yıl One UI 8.5 için ortaya çıkan ilk beta yazılımından üç haftadan daha erken. Samsung, One UI 8.5 halka açık beta programını 8 Aralık'ta başlatmıştı. Dolayısıyla yeni sürümün erken ortaya çıkması, geliştirme sürecinin bu yıl daha ileride olabileceğini düşündürüyor.

Henüz Samsung tarafından resmi bir tarih paylaşılmış değil. Ancak mevcut sızıntılar, ilk beta davetlerinin 16-24 Kasım tarihleri arasında gönderilebileceğini öne sürüyor. Hatta 23 Kasım Pazartesi günü olası başlangıç tarihlerinden biri olarak gösteriliyor.

One UI 9.5, Android 17 tabanlı olacak

One UI 9.5'in Android 17 işletim sistemini temel alması bekleniyor. Arayüzün kararlı sürümünün ise 2027'nin başlarında Galaxy S27 serisiyle birlikte kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Samsung'un önceki beta programlarında olduğu gibi One UI 9.5 testlerinin de ilk etapta Galaxy S26 serisiyle başlaması bekleniyor. Güney Kore, ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya ve Polonya gibi sınırlı sayıdaki pazarda erişime açılması muhtemel olan programa katılım başvuruları, Samsung Members uygulaması üzerinden yapılabilecek.

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Samsung'un geliştirme takvimini mevcut hızda sürdürmesi halinde Galaxy kullanıcıları, yeni arayüzün özelliklerini yıl bitmeden deneyimleme fırsatı bulabilir. Ancak beta programının başlangıç tarihi ve desteklenecek cihazlar için şirketin resmi duyurusu beklenmeli.

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Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.5 testlerine başlıyor

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