    Samsung, Apple'a laf atma geleneğini sürdürdü: Bu kez konu iPhone 17

    Apple'ın yeni ürün tanıtımlarının ardından Samsung harekete geçti. Güney Koreli firma iPhone 17 ve Apple Watch Series 11'i alaycı bir dille eleştirerek kendi ürünlerini öne çıkarmaya çalıştı.

    Samsung, Apple'a laf atma geleneğini sürdürdü: Sıra iPhone 17'de Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni ürün tanıtımları, sadece kullanıcıların değil rakip şirketlerin de ilgisini çekiyor. Bu rakipler arasında en çok öne çıkan ise kuşkusuz Samsung. Güney Koreli şirket, Apple'ın ürün lansmanlarını alaycı bir dille eleştirerek kendi ürünlerini öne çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.

    Dün gerçekleştirilen iPhone 17 lansmanı da Samsung'un radarından kaçmadı. Şirket sosyal medyada bir dizi paylaşım yaparak Apple'ın "geri kalmış" teknolojilerini alaya aldı. İlk olarak iPhone 17'deki 48 MP kameranın, Samsung'un 200 MP'lik kamerasına kıyasla çok geride kaldığı vurgulandı. Hatta bu sayının üç katının bile 200'e ulaşamadığı belirtildi.

    Katlanabilir telefon göndermesi

    Ardından, Samsung katlanabilir telefon kozunu oynadı. Güney Koreli firma, kendisinin bu alanda öncü olduğunu ve yıllardır katlanabilir cihazlar ürettiğini, buna karşın Apple'ın hala bir katlanabilir telefon sunamadığını hatırlattı. Son darbe ise Galaxy Watch serisinde beş yıldır bulunan gelişmiş uyku izleme ile geldi. Şirket, Apple Watch'ta yeni bir özellik gibi sunulan uyku skoru (sleep score) adlı özelliğin, kendi saatlerinde beş yıldır var olduğunu ifade etti.

    Apple her zaman olduğu gibi bu göndermelere cevap vermemeyi tercih etti. Samsung'un bu pazarlama hamleleri, sadece rekabetin bir parçası değil, aynı zamanda teknoloji dünyasındaki en büyük çekişmelerden birinin de göstergesi niteliğinde.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 22 dakika önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 14 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

