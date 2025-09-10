Samsung, Apple'a laf atma geleneğini sürdürdü: Bu kez konu iPhone 17

Dün gerçekleştirilen iPhone 17 lansmanı da Samsung'un radarından kaçmadı. Şirket sosyal medyada bir dizi paylaşım yaparak Apple'ın "geri kalmış" teknolojilerini alaya aldı. İlk olarak iPhone 17'deki 48 MP kameranın, Samsung'un 200 MP'lik kamerasına kıyasla çok geride kaldığı vurgulandı. Hatta bu sayının üç katının bile 200'e ulaşamadığı belirtildi.
Katlanabilir telefon göndermesi
Ardından, Samsung katlanabilir telefon kozunu oynadı. Güney Koreli firma, kendisinin bu alanda öncü olduğunu ve yıllardır katlanabilir cihazlar ürettiğini, buna karşın Apple'ın hala bir katlanabilir telefon sunamadığını hatırlattı. Son darbe ise Galaxy Watch serisinde beş yıldır bulunan gelişmiş uyku izleme ile geldi. Şirket, Apple Watch'ta yeni bir özellik gibi sunulan uyku skoru (sleep score) adlı özelliğin, kendi saatlerinde beş yıldır var olduğunu ifade etti.
Apple her zaman olduğu gibi bu göndermelere cevap vermemeyi tercih etti. Samsung'un bu pazarlama hamleleri, sadece rekabetin bir parçası değil, aynı zamanda teknoloji dünyasındaki en büyük çekişmelerden birinin de göstergesi niteliğinde.
