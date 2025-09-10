Samsung, Apple'a laf atma geleneğini sürdürdü: Bu kez konu iPhone 17

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni ürün tanıtımları, sadece kullanıcıların değil rakip şirketlerin de ilgisini çekiyor. Bu rakipler arasında en çok öne çıkan ise kuşkusuz Samsung. Güney Koreli şirket, Apple'ın ürün lansmanlarını alaycı bir dille eleştirerek kendi ürünlerini öne çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.

Dün gerçekleştirilen iPhone 17 lansmanı da Samsung'un radarından kaçmadı. Şirket sosyal medyada bir dizi paylaşım yaparak Apple'ın "geri kalmış" teknolojilerini alaya aldı. İlk olarak iPhone 17'deki 48 MP kameranın, Samsung'un 200 MP'lik kamerasına kıyasla çok geride kaldığı vurgulandı. Hatta bu sayının üç katının bile 200'e ulaşamadığı belirtildi.

Katlanabilir telefon göndermesi

Ardından, Samsung katlanabilir telefon kozunu oynadı. Güney Koreli firma, kendisinin bu alanda öncü olduğunu ve yıllardır katlanabilir cihazlar ürettiğini, buna karşın Apple'ın hala bir katlanabilir telefon sunamadığını hatırlattı. Son darbe ise Galaxy Watch serisinde beş yıldır bulunan gelişmiş uyku izleme ile geldi. Şirket, Apple Watch'ta yeni bir özellik gibi sunulan uyku skoru (sleep score) adlı özelliğin, kendi saatlerinde beş yıldır var olduğunu ifade etti.

Apple her zaman olduğu gibi bu göndermelere cevap vermemeyi tercih etti. Samsung'un bu pazarlama hamleleri, sadece rekabetin bir parçası değil, aynı zamanda teknoloji dünyasındaki en büyük çekişmelerden birinin de göstergesi niteliğinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Samsung, Apple'a laf atma geleneğini sürdürdü: Sıra iPhone 17'de

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: