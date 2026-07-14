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    Samsung, Apple’ı geçmeyi başardı ancak bellek krizi sektörde deprem etkisi yarattı

    Samsung, 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 24 pazar payıyla Apple'ı geride bırakarak yeniden lider oldu. Öte yandan bellek krizi nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatları adeta çakıldı.

    Samsung, Apple’ı geçmeyi başardı ancak bellek krizi sektörü vurdu Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 gerileyerek 2013'ten bu yana en zayıf dönemini yaşadı. Rapora göre bu düşüşün en önemli nedeni, yapay zeka odaklı veri merkezlerine öncelik verilmesiyle derinleşen DRAM ve NAND bellek krizi oldu.

    Samsung yüzde 24 pazar payıyla liderliği geri aldı

    Counterpoint verilerine göre Samsung, yüzde 24 küresel pazar payıyla yeniden dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi. Şirket, ilk beş üretici arasında yıllık bazda en güçlü büyümeyi kaydetti.

    Raporda bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerden birinin Şubat ayında tanıtılan Galaxy S26 serisi olduğu belirtiliyor. Özellikle Mart ayında satışa çıkan Galaxy S26 Ultra, gizlilik odaklı ekran teknolojisi ve yapay zeka özellikleri sayesinde serinin en başarılı modeli olarak öne çıktı. Samsung'un Hindistan ve Orta Doğu pazarlarında ürün bulunabilirliğini koruması, rakiplerine kıyasla daha sınırlı fiyat artışları yapması ve agresif yaz kampanyaları da büyümeye katkı sağladı.

    Şirketin aynı zamanda önemli bir bellek üreticisi olması, küresel bellek krizinin etkilerini rakiplerine göre daha iyi yönetmesine yardımcı oldu. Samsung şubat ayında bazı modellerinde fiyat güncellemesine gitse de amiral gemisi S26 Ultra’da fiyatları artırmadı.

    Apple büyüdü ancak liderliği kaybetti

    Samsung, Apple’ı geçmeyi başardı ancak bellek krizi sektörü vurdu Tam Boyutta Gör
    Apple ise ikinci çeyrekte yüzde 3 yıllık sevkiyat artışı elde etmesine rağmen liderliği Samsung'a kaptırdı. Şirketin küresel pazar payı ise tarihindeki en yüksek ikinci çeyrek seviyesi olan yüzde 20'ye ulaştı.

    Rapora göre iPhone 17 serisi, dünya genelinde en fazla sevk edilen akıllı telefon ailesi olmayı sürdürdü ve Apple'ın büyümesini destekledi. Ayrıca Apple, çeyrek boyunca büyük üreticiler arasında akıllı telefon fiyatlarını artırmayan tek marka oldu. Buna karşın şirket haziran ayında MacBook ve iPad fiyatlarında artış gerçekleştirmişti. Apple'ın performansını sınırlayan başlıca etkenlerden biri ise bellek tedarikindeki sıkıntılar oldu.

    Bellek krizi Çinlileri vurdu

    İlk beş üretici arasında yer alan Xiaomi, OPPO ve vivo, bellek maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle çift haneli sevkiyat düşüşleri yaşadı. Giriş ve orta segment cihazlara daha fazla odaklanan bu üreticiler, fiyat artışlarının talebi baskılamasıyla tüketicilerin telefon değiştirme sürelerini uzatmasından doğrudan etkilendi.

    Xiaomi, ürün gamını sadeleştirmesi ve perakendecilere sunduğu finansman koşullarını iyileştirmesi sayesinde yüzde 12 pazar payı elde etti. Şirket ayrıca Redmi Note 15, Redmi K90 ve Xiaomi 17 serileriyle premium segmentte de ivme yakaladı.

    OPPO, yüzde 11, vivo ise yüzde 8 pazar payıyla sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. vivo tarafında tedarik sorunları ve fiyat artışları satışları olumsuz etkilerken OPPO ise birçok önemli pazarda zayıf taleple karşılaştı.

    2026'nın geri kalanı için görünüm zorlu

    Counterpoint, 2026 genelinde küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 14 daralmasını bekliyor. Araştırma şirketine göre bellek arzındaki sıkıntıların 2027 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor.

    Bu nedenle üreticilerin düşük kârlı modelleri azaltmaya, depolama ve donanım seçeneklerini yeniden düzenlemeye, yenilenmiş ve önceki nesil cihazlara daha fazla ağırlık vermeye devam edeceği belirtiliyor.

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