Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: iPhone Duo'ya gönderme

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, rakibi Apple ile dalga geçmeye devam ediyor. Galaxy Z Fold 8 için hazırlanan yeni reklamda, iPhone Duo modelinin ekran alanını daraltan kenar çubuğu hedef alındı. Videoda siyah bantla temsil edilen bu çubuğun ekrandan kaldırılmasıyla, Samsung'un katlanabilir ekranı daha verimli kullandığı gösteriliyor. Şirket, teknik özellikler yerine rakibinin arayüz tasarımını mizahi bir dille eleştiriyor. Güney Koreli dev, daha önce de iPhone Duo'nun dayanıklılığını eleştirmişti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Samsung ve Apple arasındaki katlanabilir telefon rekabeti, reklam kampanyalarına da yansımaya devam ediyor. Son olarak Samsung, Galaxy Z Fold 8 için yayınladığı yeni reklamda Apple'ın kısa süre önce piyasaya çıkan iPhone Duo modelini hedef aldı. Reklamın merkezinde ise iPhone Duo'nun kullanıcı arayüzünde yer alan kenar çubuğu bulunuyor.

iPhone Duo'nun kenar çubuğuyla dalga geçti

Kaçıranlar için Apple'ın iPhone Duo'da kullandığı uyarlanabilir gezinme sistemi, bazı arayüz öğelerini ekranın yan tarafında dikey bir sütunda topluyor. Ancak bu tasarım, özellikle geniş ekranlı cihazda kullanılabilir alanın bir bölümünü kapladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Samsung da yeni reklamında tam olarak bu noktaya odaklanıyor.

Kısa reklam videosunda Galaxy Z Fold 8 üzerinde bir egzersiz videosu oynatılıyor. Ekranın sağ tarafına yerleştirilen siyah bir bant, iPhone Duo'nun kenar çubuğunu temsil ediyor. Ardından bir el kadraja girerek siyah bandı ekrandan kaldırıyor ve videonun kapladığı alanın genişlediği gösteriliyor. Samsung, bu basit görsel üzerinden Galaxy Z Fold 8'in ekran alanını daha verimli kullandığı mesajını vermeye çalışıyor.

Samsung, katlanabilir telefon pazarında rakipleriyle arayı açtı 2 sa. önce eklendi

Şirket, teknik özellikleri karşılaştırmak yerine Apple'ın arayüz tercihini mizahi bir reklamla eleştirmeyi tercih etmiş. Samsung daha önce de iPhone Duo'nun ekran dayanıklılığına yönelik kullanıcı şikayetlerini hedef alan sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: