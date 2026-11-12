Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: iPhone Duo'ya gönderme

Yapay Zeka Özeti:
- Samsung, rakibi Apple ile dalga geçmeye devam ediyor. Galaxy Z Fold 8 için hazırlanan yeni reklamda, iPhone Duo modelinin ekran alanını daraltan kenar çubuğu hedef alındı. Videoda siyah bantla temsil edilen bu çubuğun ekrandan kaldırılmasıyla, Samsung'un katlanabilir ekranı daha verimli kullandığı gösteriliyor. Şirket, teknik özellikler yerine rakibinin arayüz tasarımını mizahi bir dille eleştiriyor. Güney Koreli dev, daha önce de iPhone Duo'nun dayanıklılığını eleştirmişti.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
iPhone Duo'nun kenar çubuğuyla dalga geçti
Kaçıranlar için Apple'ın iPhone Duo'da kullandığı uyarlanabilir gezinme sistemi, bazı arayüz öğelerini ekranın yan tarafında dikey bir sütunda topluyor. Ancak bu tasarım, özellikle geniş ekranlı cihazda kullanılabilir alanın bir bölümünü kapladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Samsung da yeni reklamında tam olarak bu noktaya odaklanıyor.
Şirket, teknik özellikleri karşılaştırmak yerine Apple'ın arayüz tercihini mizahi bir reklamla eleştirmeyi tercih etmiş. Samsung daha önce de iPhone Duo'nun ekran dayanıklılığına yönelik kullanıcı şikayetlerini hedef alan sosyal medya paylaşımları yapmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: