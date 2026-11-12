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    Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: iPhone Duo'ya gönderme

    Samsung, Galaxy Z Fold 8 için hazırladığı yeni reklamda, bu kez Apple'ın iPhone Duo modelindeki kenar çubuğu arayüzünü hedef aldı. Şirket, kendi katlanabilir telefonunun ekran alanına vurgu yapıyor.

    Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: iPhone Duo'ya gönderme Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Apple arasındaki katlanabilir telefon rekabeti, reklam kampanyalarına da yansımaya devam ediyor. Son olarak Samsung, Galaxy Z Fold 8 için yayınladığı yeni reklamda Apple'ın kısa süre önce piyasaya çıkan iPhone Duo modelini hedef aldı. Reklamın merkezinde ise iPhone Duo'nun kullanıcı arayüzünde yer alan kenar çubuğu bulunuyor.

    iPhone Duo'nun kenar çubuğuyla dalga geçti

    Kaçıranlar için Apple'ın iPhone Duo'da kullandığı uyarlanabilir gezinme sistemi, bazı arayüz öğelerini ekranın yan tarafında dikey bir sütunda topluyor. Ancak bu tasarım, özellikle geniş ekranlı cihazda kullanılabilir alanın bir bölümünü kapladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Samsung da yeni reklamında tam olarak bu noktaya odaklanıyor.

    Kısa reklam videosunda Galaxy Z Fold 8 üzerinde bir egzersiz videosu oynatılıyor. Ekranın sağ tarafına yerleştirilen siyah bir bant, iPhone Duo'nun kenar çubuğunu temsil ediyor. Ardından bir el kadraja girerek siyah bandı ekrandan kaldırıyor ve videonun kapladığı alanın genişlediği gösteriliyor. Samsung, bu basit görsel üzerinden Galaxy Z Fold 8'in ekran alanını daha verimli kullandığı mesajını vermeye çalışıyor.

    Şirket, teknik özellikleri karşılaştırmak yerine Apple'ın arayüz tercihini mizahi bir reklamla eleştirmeyi tercih etmiş. Samsung daha önce de iPhone Duo'nun ekran dayanıklılığına yönelik kullanıcı şikayetlerini hedef alan sosyal medya paylaşımları yapmıştı. 

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