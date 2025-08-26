Giriş
    Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: "iPhone'lar katlanmıyor"

    Samsung, yeni reklamında tekrar Apple ve iPhone kullanıcılarını hedef aldı. Güney Kore'li dev, Galaxy Z Fold 7'ye vurgu yaparak iPhone'lara mesaj veriyor.        

    Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: 'iPhone'lar katlanmıyor' Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında rekabetin en dikkat çeken iki ismi bildiğiniz gibi Samsung ve Apple. Yıllardır süren bu çekişme sadece ürünlerle sınırlı kalmıyor, reklam kampanyalarına da yansıyor. Son olarak Samsung, Apple'a doğrudan gönderme yapan yeni bir video paylaştı. Kısa reklam filmi iPhone kullanıcılarını hedef alıyor.

    Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: "iPhone'lar katlanmıyor"

    Samsung, rakibi Apple ile dalga geçtiği katlanabilir Galaxy Z Fold reklamlarına devam ediyor. Bugün bu seriye bir yenisini daha ekleyen Samsung, şimdi de Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş yapmamasını eleştirdi. Kısa süren tanıtım videosunda ise iPhone'ların halen katlanabilir bir tasarıma sahip olmamasına dikkat çekiliyor.

    Ayrıca reklamda, Galaxy AI kapsamında sunulan Sketch to Image özelliğine de yer verildiğini söyleyelim. Kullanıcıların çizimlerini görsele dönüştürmesini sağlayan bu işlev, cihazın sunduğu yapay zeka yetenekleri arasında. Samsung böylece hem katlanabilirlik hem de Galaxy AI gibi öne çıkan özellikleri aynı reklamda bir araya getirmiş oldu.

    Kaçıranlar için Apple, 2025'in sonuna kadar katlanabilir modelin deneme üretimini tamamlamayı, 2026'nın ilk yarısında ise nihai ürün testlerine başlamayı planlıyor. Dolayısıyla şirketin bu rekabete dahil olacağı neredeyse doğrulandı. Ancak ilk katlanabilir iPhone’un, Samsung üretimi bir ekran paneli kullanacağı iddiaları da esprinin dozunu artırıyor.

