Samsung, Apple ile tekrar dalga geçti: "iPhone'lar katlanmıyor"
Samsung, rakibi Apple ile dalga geçtiği katlanabilir Galaxy Z Fold reklamlarına devam ediyor. Bugün bu seriye bir yenisini daha ekleyen Samsung, şimdi de Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş yapmamasını eleştirdi. Kısa süren tanıtım videosunda ise iPhone'ların halen katlanabilir bir tasarıma sahip olmamasına dikkat çekiliyor.
Ayrıca reklamda, Galaxy AI kapsamında sunulan Sketch to Image özelliğine de yer verildiğini söyleyelim. Kullanıcıların çizimlerini görsele dönüştürmesini sağlayan bu işlev, cihazın sunduğu yapay zeka yetenekleri arasında. Samsung böylece hem katlanabilirlik hem de Galaxy AI gibi öne çıkan özellikleri aynı reklamda bir araya getirmiş oldu.
Kaçıranlar için Apple, 2025'in sonuna kadar katlanabilir modelin deneme üretimini tamamlamayı, 2026'nın ilk yarısında ise nihai ürün testlerine başlamayı planlıyor. Dolayısıyla şirketin bu rekabete dahil olacağı neredeyse doğrulandı. Ancak ilk katlanabilir iPhone'un, Samsung üretimi bir ekran paneli kullanacağı iddiaları da esprinin dozunu artırıyor.