Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Apple'ın en büyük DRAM tedarikçisi oldu: iPhone 18 serisine de güç verecek

    Küresel DRAM kıtlığından etkilenmek istemeyen Apple, Samsung ile DRAM tedarik anlaşması imzaladı. Böylece Samsung %60-70 payla Apple'ın en büyük tedarikçisi konumuna yükseldi.

    Samsung, Apple'ın en büyük DRAM tedarikçisi oldu
    Küresel DRAM kıtlığından etkilenmek istemeyen Apple, elini çabuk tutarak Samsung ile DRAM tedarik anlaşması imzaladı. Böylece Samsung %60-70 payla Apple'ın en büyük tedarikçisi konumuna yükseldi. Bu belleklerin yalnızca mevcut iPhone 17 serisinde değil, 2026’da çıkacak iPhone 18 ailesinde de kullanılacağı belirtiliyor.

    Hem hacimli üretim hem de teknik gereksinimde Samsung öne çıkıyor

    Apple normalde maliyet avantajı sağlamak için birden fazla tedarikçiyle çalışmayı tercih etse de, iPhone’ların teknik gereksinimlerini bu ölçekte karşılayabilen tek firmanın Samsung olduğu ifade ediliyor. Şu anda iPhone’larda Samsung, SK hynix ve Micron imzalı DRAM yongaları bulunuyor, ancak Korea Economic Daily’ye göre önümüzdeki modellerde sevkiyatların büyük bölümünde tek bir üreticinin adı öne çıkabilir. SK hynix’in Apple ekosistemindeki konumunu korumasına rağmen, şirket üretim kapasitesini daha çok yüksek bant genişlikli bellek (HBM) tarafına ayırmış durumda. Samsung’un ise kârlılığı artırmak amacıyla HBM’den DDR5 ve mobil DRAM’e yöneldiği aktarılıyor.

    2026’nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinin, daha yüksek bant genişliği ve yapay zeka performansı için altı kanallı LPDDR5X bellekle geleceği söyleniyor. Bu noktada, hem yüksek üretim hacmini hem de kalite standartlarını aynı anda sağlayabilen tek üreticinin Samsung olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Apple’ın DRAM için belirlediği teknik şartların, JEDEC standartlarının bile ötesinde son derece katı olduğu belirtiliyor.

    A19 ve A19 Pro’nun yanı sıra gelecek yılki A20 ve A20 Pro yongalarının, anlık voltaj dalgalanmalarına tolerans göstermediği de raporda yer alıyor. Samsung’un 12GB LPDDR5X belleklerinin yalnızca 0,65 mm kalınlığında olması, bu yongaları mobil cihazlardaki en ince bileşenlerden biri haline getiriyor. Buna ek olarak, termal direncin yüzde 21,2 oranında iyileştirilmesi ve güç tüketiminin yüzde 25 azaltılması, Apple’ın tercihinde büyük rol oynuyor.

    Samsung cephesinde ise devam eden DRAM arz sıkıntısının, şirketin 2026 yılı operasyonel kârına yaklaşık 73 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. 12GB LPDDR5X belleklerin birim fiyatı yıl başında 30 dolar seviyesindeyken, bugün 70 dolara kadar çıkmış durumda. Apple’ın ise iPhone 17 ve iPhone 18 modelleri için yüksek hacimli siparişler vererek bu maliyet artışlarını dengeleyebileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karacaoğlan müstehcen şiirleri turkcell numaradan konum bulma ayşe şiiri 1.3 multijet marş basıyor ama çalışmıyor kombi kaç dakika çalışır kaç dakika dinlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5
    Apple MacBook Pro M5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum