Samsung, Apple'ın en büyük DRAM tedarikçisi oldu: iPhone 18 serisine de güç verecek

Küresel DRAM kıtlığından etkilenmek istemeyen Apple, elini çabuk tutarak Samsung ile DRAM tedarik anlaşması imzaladı. Böylece Samsung %60-70 payla Apple'ın en büyük tedarikçisi konumuna yükseldi. Bu belleklerin yalnızca mevcut iPhone 17 serisinde değil, 2026’da çıkacak iPhone 18 ailesinde de kullanılacağı belirtiliyor.

Hem hacimli üretim hem de teknik gereksinimde Samsung öne çıkıyor

Apple normalde maliyet avantajı sağlamak için birden fazla tedarikçiyle çalışmayı tercih etse de, iPhone’ların teknik gereksinimlerini bu ölçekte karşılayabilen tek firmanın Samsung olduğu ifade ediliyor. Şu anda iPhone’larda Samsung, SK hynix ve Micron imzalı DRAM yongaları bulunuyor, ancak Korea Economic Daily’ye göre önümüzdeki modellerde sevkiyatların büyük bölümünde tek bir üreticinin adı öne çıkabilir. SK hynix’in Apple ekosistemindeki konumunu korumasına rağmen, şirket üretim kapasitesini daha çok yüksek bant genişlikli bellek (HBM) tarafına ayırmış durumda. Samsung’un ise kârlılığı artırmak amacıyla HBM’den DDR5 ve mobil DRAM’e yöneldiği aktarılıyor.

2026’nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinin, daha yüksek bant genişliği ve yapay zeka performansı için altı kanallı LPDDR5X bellekle geleceği söyleniyor. Bu noktada, hem yüksek üretim hacmini hem de kalite standartlarını aynı anda sağlayabilen tek üreticinin Samsung olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Apple’ın DRAM için belirlediği teknik şartların, JEDEC standartlarının bile ötesinde son derece katı olduğu belirtiliyor.

A19 ve A19 Pro’nun yanı sıra gelecek yılki A20 ve A20 Pro yongalarının, anlık voltaj dalgalanmalarına tolerans göstermediği de raporda yer alıyor. Samsung’un 12GB LPDDR5X belleklerinin yalnızca 0,65 mm kalınlığında olması, bu yongaları mobil cihazlardaki en ince bileşenlerden biri haline getiriyor. Buna ek olarak, termal direncin yüzde 21,2 oranında iyileştirilmesi ve güç tüketiminin yüzde 25 azaltılması, Apple’ın tercihinde büyük rol oynuyor.

Samsung cephesinde ise devam eden DRAM arz sıkıntısının, şirketin 2026 yılı operasyonel kârına yaklaşık 73 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. 12GB LPDDR5X belleklerin birim fiyatı yıl başında 30 dolar seviyesindeyken, bugün 70 dolara kadar çıkmış durumda. Apple’ın ise iPhone 17 ve iPhone 18 modelleri için yüksek hacimli siparişler vererek bu maliyet artışlarını dengeleyebileceği belirtiliyor.

