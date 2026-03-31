Samsung'tan "taşıt tutması" sorununa çözüm: Kulaklıklar için uygulama yayınladı

Uygulama, iç kulaktaki denge mekanizmasını uyarmak için hassas şekilde ayarlanmış 100 Hz’lik bir sinüs dalgası üretiyor. Bu sesi yaklaşık bir dakika boyunca dinlemek, hareket tutmasını geçici olarak azaltarak yaklaşık iki saatlik bir rahatlama sağlayabiliyor. Ses seviyesinin rahatsız etmeyecek ancak yeterince duyulacak düzeyde ayarlanması öneriliyor. İhtiyaç duyuldukça bu işlem tekrarlanabiliyor.

Samsung, fikrin Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan kaynaklandığını belirtiyor. Bu çalışmada, birkaç dakika boyunca 75-85 dB seviyesinde 100 Hz’lik sinüs dalgası dinlemenin denge sistemini iyileştirerek taşıt tutmasını geçici olarak hafifletebildiği ortaya konuyor.