    Samsung'tan "taşıt tutması" sorununa çözüm: Kulaklıklar için uygulama yayınladı

    Samsung, araç yolculuklarında görülen "taşıt tutması" (motion sickness) sorununu azaltmayı hedefleyen yeni bir Android uygulaması tanıttı. Şirket, “Hearapy” isimli uygulamanın Galaxy Buds 4 Pro ile birlikte en verimli şekilde çalıştığını belirtse de, diğer kulaklıklarla da kullanılabiliyor.

    Sinüs dalgasıyla denge sistemi uyarılıyor

    Uygulama, iç kulaktaki denge mekanizmasını uyarmak için hassas şekilde ayarlanmış 100 Hz’lik bir sinüs dalgası üretiyor. Bu sesi yaklaşık bir dakika boyunca dinlemek, hareket tutmasını geçici olarak azaltarak yaklaşık iki saatlik bir rahatlama sağlayabiliyor. Ses seviyesinin rahatsız etmeyecek ancak yeterince duyulacak düzeyde ayarlanması öneriliyor. İhtiyaç duyuldukça bu işlem tekrarlanabiliyor.

    Samsung, fikrin Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan kaynaklandığını belirtiyor. Bu çalışmada, birkaç dakika boyunca 75-85 dB seviyesinde 100 Hz’lik sinüs dalgası dinlemenin denge sistemini iyileştirerek taşıt tutmasını geçici olarak hafifletebildiği ortaya konuyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    H
    halogen666 9 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

