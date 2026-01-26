Samsung başkanından sert uyarı: “Rehavete kapılmak yok, bu son şans”

2 bin yöneticiye açık mesaj
Korea Joongang Daily’nin aktardığına göre Lee Jae-yong, Samsung Group bünyesindeki yaklaşık 2 bin yöneticiye hitap ettiği bir seminerde, şirketin yalnızca kısa vadeli performans artışlarına odaklanmasının büyük bir risk taşıdığına dikkat çekti. Lee, Samsung’un teknolojik üstünlüğünü yeniden tesis edecek uzun vadeli ve cesur adımlara ihtiyaç duyulduğunu açıkça dile getirdi.
Samsung başkanı, geçen yılki yönetici seminerinde yaptığı açıklamaları da hatırlatarak şirketin dayanıklılığını kaybettiğini ve bu nedenle “ya hep ya hiç” anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söylemişti. Mevcut zorlukların aşılabilmesi için yöneticilerden özellikle yapay zeka merkezli bir yönetim anlayışı, üst düzey yeteneklerin şirkete kazandırılması ve yenilikçilikte ivme yaratılması konularına odaklanmalarını istedi.
Bu stratejinin önemli ayaklarından birini de yarı iletken üretim faaliyetleri oluşturuyor. Daha önce yayımlanan raporlara göre Samsung, dökümhane iş kolunu 2027 yılında kârlı hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin 2 nm GAA üretim süreci yavaş da olsa ilerleme kaydederken Tesla gibi büyük müşterilerle yapılan anlaşmalar bu alandaki umutları artırıyor.
Öte yandan son veriler ise Samsung'un dökümhane tarafında kapasite kullanım oranını yüzde 50'den yüzde 60'a çıkardığını gösteriyor. Bellek dışı yarı iletken biriminin daha önce çeyrek başına 2 trilyon won (1,36 milyar dolar) seviyesinde olan zararları da 2025'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 1 trilyon won (yaklaşık 680 milyon dolar) düzeyine gerilemiş durumda.
