Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung başkanından sert uyarı: “Rehavete kapılmak yok, bu son şans”

    Samsung, 13,8 milyar dolarlık rekor kâr sonrası yöneticilerini uyardı. Başkan Lee Jae-yong, bu dönemin rekabet gücünü yeniden kazanmak için son fırsat olduğunu vurguladı.

    Samsung başkanından uyarı: “Rehavete kapılmak yok, bu son şans” Tam Boyutta Gör
    Samsung, küresel bellek krizinin etkisiyle 2025’in dördüncü çeyreğinde 20 trilyon won (yaklaşık 13,8 milyar dolar) işletme kârı elde ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin yıl sonuna kadar kasasında yaklaşık 69 milyar dolar bulundurmasının beklendiği belirtilirken bu güçlü tabloya rağmen Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong’dan üst yönetime net bir uyarı geldi. Lee, mevcut finansal başarının rehavete yol açmaması gerektiğini vurgulayarak, rekabet gücünü yeniden kazanmak için bunun “son fırsat” olduğunu ifade etti.

    2 bin yöneticiye açık mesaj

    Korea Joongang Daily’nin aktardığına göre Lee Jae-yong, Samsung Group bünyesindeki yaklaşık 2 bin yöneticiye hitap ettiği bir seminerde, şirketin yalnızca kısa vadeli performans artışlarına odaklanmasının büyük bir risk taşıdığına dikkat çekti. Lee, Samsung’un teknolojik üstünlüğünü yeniden tesis edecek uzun vadeli ve cesur adımlara ihtiyaç duyulduğunu açıkça dile getirdi.

    Samsung başkanı, geçen yılki yönetici seminerinde yaptığı açıklamaları da hatırlatarak şirketin dayanıklılığını kaybettiğini ve bu nedenle “ya hep ya hiç” anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söylemişti. Mevcut zorlukların aşılabilmesi için yöneticilerden özellikle yapay zeka merkezli bir yönetim anlayışı, üst düzey yeteneklerin şirkete kazandırılması ve yenilikçilikte ivme yaratılması konularına odaklanmalarını istedi.

    Bu stratejinin önemli ayaklarından birini de yarı iletken üretim faaliyetleri oluşturuyor. Daha önce yayımlanan raporlara göre Samsung, dökümhane iş kolunu 2027 yılında kârlı hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin 2 nm GAA üretim süreci yavaş da olsa ilerleme kaydederken Tesla gibi büyük müşterilerle yapılan anlaşmalar bu alandaki umutları artırıyor.

    Öte yandan son veriler ise Samsung’un dökümhane tarafında kapasite kullanım oranını yüzde 50’den yüzde 60’a çıkardığını gösteriyor. Bellek dışı yarı iletken biriminin daha önce çeyrek başına 2 trilyon won (1,36 milyar dolar) seviyesinde olan zararları da 2025’in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 1 trilyon won (yaklaşık 680 milyon dolar) düzeyine gerilemiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laminat parke altında boşluk katlar arası fiyat farkı parçası en ucuz araba eczanede boy uzatma ilacı 100 km hızda direksiyon titremesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum