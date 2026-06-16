Samsung, bir telefon için daha One UI 9 testlerine başladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için çalışmalarını hızlandırıyor. Daha önce Galaxy S26 serisi için beta sürümü yayınlanırken, yeni sürümün testleri daha fazla modele ulaşmaya başladı. Son bilgilere göre şirket, Samsung Galaxy A16 5G modeli üzerinde One UI 9 testlerine başlamış durumda.

One UI 9'un yeni durağı Galaxy A16 5G

Samsung sunucularında tespit edilen yeni yazılım sürümü, A166BXXU8EZF1 yapı numarasını taşıyor. Test sürümünün Avrupa pazarına yönelik Galaxy A16 5G varyantı için hazırlandığı belirtiliyor. Samsung geçtiğimiz ay Galaxy A16 5G için kararlı One UI 8.5 sürümünü dağıtmaya başlamıştı. Şirketin güncelleme takvimi göz önüne alındığında, yeni sürüm orta seviye modellere beklenenden daha erken ulaşabilir.

Halihazırda One UI 9 beta programı, Samsung Galaxy S26 ailesi için devam ediyor. Kararlı sürümün de ilk olarak bu cihazlara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında Samsung daha önce yaptığı açıklamada, yeni katlanabilir telefonlarının kutudan One UI 9 ile çıkacağını doğrulamıştı.

Sektör kaynaklarına göre şirketin bu yıl tanıtması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri One UI 9 yüklü olarak gelebilir. Söz konusu cihazların 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

Galaxy A16 5G dışında Samsung'un One UI 9 üzerinde çalıştığı diğer modeller de ortaya çıkmış durumda. Test sürecinde olduğu belirtilen cihazlar arasında Samsung Galaxy S25 ailesi, Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A34, Samsung Galaxy A57 ve henüz duyurulmayan Samsung Galaxy S26 FE de yer alıyor.

One UI 8.5 alan tüm Samsung cihazlar açıklandı 2 gün önce eklendi

Test sürümünün şirket sunucularında görülmesi, güncellemenin aktif geliştirme aşamasına geçtiğini gösteriyor. Ancak Galaxy A16 5G kullanıcılarının kararlı One UI 9 sürümünü alması için öncelikle amiral gemisi ve yeni katlanabilir modellerin güncelleme sürecinin tamamlanması gerekecek.

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Samsung, bir telefon için daha One UI 9 testlerine başladı

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