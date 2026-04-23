Eski Samsung çalışanına 7 yıl hapis cezası: DRAM teknolojisini Çin'e sızdırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçen yılın sonlarında, 10 eski Samsung çalışanı, Çinli bellek üreticisi CXMT’ye kritik çip üretim bilgilerini sızdırdıkları iddiasıyla bir casusluk soruşturmasına dahil edilmişti. Bugün ise Güney Kore’de bir mahkeme, sanıklardan birini suçlu buldu.

DRAM üretimine ilişkin 600'den fazla ayrıntılı belge sızdırıldı

56 yaşındaki eski Samsung mühendisi Jeon Mo, ülkenin Endüstriyel Teknoloji Koruma Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mo'nun, DRAM üretimine ilişkin 600’den fazla ayrıntılı süreci yasa dışı şekilde ele geçirdiği belirtiliyor.

Mahkeme, sanığın “ulusal çekirdek teknoloji” olarak kabul edilen bilgileri paylaşmasının Güney Kore’ye trilyonlarca wonluk potansiyel zarar verdiğini belirtti. Bu sızıntının, CXMT’nin beklenenden çok daha erken şekilde 10nm sınıfı HBM2 bellek üretimine başlamasına katkı sağladığı ifade edildi. Bununla birlikte mahkeme, Jeon’un suç işlediği dönemde Samsung’da aldığı düşük maaşı hafifletici bir unsur olarak değerlendirdi.

Samsung’un 10nm DRAM geliştirmek için yaklaşık 1,6 trilyon won (yaklaşık 1,08 milyar dolar) Ar-Ge harcaması yaptığı ve bu sürecin 5 yıla yayıldığı tahmin ediliyor. Jeon’un bu dönemde Samsung’dan ayrılarak CXMT’ye geçtiği ve bilgileri el yazısı notlarla aktardığı öne sürülüyor. CXMT’nin 2022’de 17nm DRAM üretirken, 2023’te 10nm seviyesine sıçraması dikkat çekici bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Savcılık, Samsung’dan çalınan bilgilerin CXMT’nin hızlı büyümesinde önemli rol oynadığını savundu. Bunun yanı sıra müşterilerin Samsung yerine CXMT’yi tercih etmesi nedeniyle oluşan satış kaybı da davada belirleyici oldu. Jeon’un bu bilgileri paylaşması karşılığında yaklaşık 2,9 milyar won (2 milyon dolar), hisse opsiyonları ve çeşitli teşvikler aldığı belirtildi.

