Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Camera Assistant uygulamasını daha fazla Galaxy modeline açıyor

    Samsung, gelişmiş kamera özelleştirme uygulaması Camera Assistant desteğini 19 yeni telefon ve tablet modeline genişleteceğini açıkladı.                        

    Samsung, Camera Assistant uygulamasını daha fazla modele açıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelişmiş kamera özelleştirme uygulaması Camera Assistant desteğini daha fazla Galaxy cihazına genişletiyor. Şirket, One UI 8.5 güncellemesinin yaygınlaşmasıyla birlikte uygulamayı toplam 19 yeni telefon ve tablet modeline sunacağını açıkladı.

    Yeni destek listesinde orta segmentte konumlanan Galaxy A ve Galaxy M serisi modellerin yanı sıra, premium Galaxy Tab S serisi tabletler de yer alıyor. Özellikle Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S10 FE ailesinin de destek kapsamına alınması dikkat çekiyor.

    Camera Assistant ne işe yarıyor?

    Camera Assistant, Samsung’un stok kamera uygulaması için gelişmiş ayar seçenekleri sunan bir özelleştirme aracı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde otomatik lens geçişini açıp kapatabiliyor, görüntü yumuşatma seviyesini ayarlayabiliyor ve ek yakınlaştırma kısayolları ekleyebiliyor. Ayrıca uygulama, çekim hızı yerine odak doğruluğunu önceliklendirme gibi profesyonel seviyede kamera ayarları da sunuyor.

    Bunun yanında otomatik odaklama hızı ve hassasiyeti hem fotoğraf hem video modlarında değiştirilebiliyor. Uygulama ayrıca zamanlayıcı ile çekilecek kare sayısını belirleme, Auto HDR’yi açıp kapatma, video yumuşatma özelliğini yönetme ve HDR10+ video kaydını etkinleştirme gibi ek özellikler de içeriyor. Camera Assistant uygulamasını Galaxy Store üzerinden indirip kullanabilirsiniz. 

    Camera Assistant desteği alacak yeni cihazlar şu şekilde sıralandı:

    • Samsung Galaxy A34
    • Samsung Galaxy M34
    • Samsung Galaxy A35
    • Samsung Galaxy M35
    • Samsung Galaxy A36
    • Samsung Galaxy M36
    • Samsung Galaxy Tab S8
    • Samsung Galaxy Tab S8+
    • Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
    • Samsung Galaxy Tab S9
    • Samsung Galaxy Tab S9+
    • Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
    • Samsung Galaxy Tab S9 FE
    • Samsung Galaxy Tab S9 FE+
    • Samsung Galaxy Tab S10
    • Samsung Galaxy Tab S10+
    • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
    • Samsung Galaxy Tab S10 FE
    • Samsung Galaxy Tab S10 FE+
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel vectra 1.8 neden tutulmuyor izmir otogar emanetçi telefon numarası tivibu ses gelmiyor zyxel ex3301-t0 terraria türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum