Samsung, Camera Assistant uygulamasını daha fazla Galaxy modeline açıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, gelişmiş kamera özelleştirme uygulaması Camera Assistant desteğini daha fazla Galaxy cihazına genişletiyor. Şirket, One UI 8.5 güncellemesinin yaygınlaşmasıyla birlikte uygulamayı toplam 19 yeni telefon ve tablet modeline sunacağını açıkladı.

Yeni destek listesinde orta segmentte konumlanan Galaxy A ve Galaxy M serisi modellerin yanı sıra, premium Galaxy Tab S serisi tabletler de yer alıyor. Özellikle Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S10 FE ailesinin de destek kapsamına alınması dikkat çekiyor.

Camera Assistant ne işe yarıyor?

Camera Assistant, Samsung’un stok kamera uygulaması için gelişmiş ayar seçenekleri sunan bir özelleştirme aracı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde otomatik lens geçişini açıp kapatabiliyor, görüntü yumuşatma seviyesini ayarlayabiliyor ve ek yakınlaştırma kısayolları ekleyebiliyor. Ayrıca uygulama, çekim hızı yerine odak doğruluğunu önceliklendirme gibi profesyonel seviyede kamera ayarları da sunuyor.

Bunun yanında otomatik odaklama hızı ve hassasiyeti hem fotoğraf hem video modlarında değiştirilebiliyor. Uygulama ayrıca zamanlayıcı ile çekilecek kare sayısını belirleme, Auto HDR’yi açıp kapatma, video yumuşatma özelliğini yönetme ve HDR10+ video kaydını etkinleştirme gibi ek özellikler de içeriyor. Camera Assistant uygulamasını Galaxy Store üzerinden indirip kullanabilirsiniz.

Camera Assistant desteği alacak yeni cihazlar şu şekilde sıralandı:

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

