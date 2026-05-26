Samsung, Camera Assistant uygulamasını daha fazla Galaxy modeline açıyor

Yeni destek listesinde orta segmentte konumlanan Galaxy A ve Galaxy M serisi modellerin yanı sıra, premium Galaxy Tab S serisi tabletler de yer alıyor. Özellikle Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S10 FE ailesinin de destek kapsamına alınması dikkat çekiyor.
Camera Assistant ne işe yarıyor?
Camera Assistant, Samsung’un stok kamera uygulaması için gelişmiş ayar seçenekleri sunan bir özelleştirme aracı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde otomatik lens geçişini açıp kapatabiliyor, görüntü yumuşatma seviyesini ayarlayabiliyor ve ek yakınlaştırma kısayolları ekleyebiliyor. Ayrıca uygulama, çekim hızı yerine odak doğruluğunu önceliklendirme gibi profesyonel seviyede kamera ayarları da sunuyor.
Bunun yanında otomatik odaklama hızı ve hassasiyeti hem fotoğraf hem video modlarında değiştirilebiliyor. Uygulama ayrıca zamanlayıcı ile çekilecek kare sayısını belirleme, Auto HDR’yi açıp kapatma, video yumuşatma özelliğini yönetme ve HDR10+ video kaydını etkinleştirme gibi ek özellikler de içeriyor. Camera Assistant uygulamasını Galaxy Store üzerinden indirip kullanabilirsiniz.
Camera Assistant desteği alacak yeni cihazlar şu şekilde sıralandı:
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.