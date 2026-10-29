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    Samsung, Çin'e özel katlanabilir W27 modelini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, Çin pazarına özel yeni katlanabilir telefonu W27’yi tanıttı. Galaxy Z Fold 8 Ultra'yı temel alan model, altın detaylı tasarımı ve uydu bağlantısı desteğiyle öne çıkıyor.

    Samsung, Çin'e özel katlanabilir W27 modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Çin pazarına özel yeni katlanabilir telefonu W27’yi tanıttı. Galaxy Z Fold 8 Ultra temel alınarak geliştirilen model, altın detayları, kırmızı ve mavi renk kombinasyonu ve özel kutu içeriğiyle standart modelden ayrılıyor.

    Samsung W27, Çin kültüründe geleneksel olarak öne çıkan kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Altın renkli çerçeve, menteşe, arka kamera modülü ve kamera lens halkaları cihazın lüks görünümünü tamamlıyor. Arka panelde ise Samsung’un “Heart to the World” logosu yer alıyor.

    Samsung, Çin'e özel katlanabilir W27 modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Cihazın ön ve arka panelleri Corning Gorilla Glass Ceramic 3 ile korunuyor. Samsung ayrıca W27’yi özel bir koleksiyoncu kutusuyla satışa sunuyor. Bu kutuda 45 W şarj adaptörü, Kevlar koruyucu kılıf ve standart aksesuarlar bulunuyor.

    Samsung W27, donanım tarafında Galaxy Z Fold 8 Ultra ile aynı özellikleri korurken uydu bağlantısı desteğiyle ayrışıyor.  Cihazda 6,5 inçlik kapak ekranı ve açıldığında 8 inç boyutuna ulaşan ana ekran bulunuyor. Gücünü Galaxy modellerine özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alan telefon, 5.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.

    Arka tarafta 200 megapiksel ana kameranın liderlik ettiği üçlü kamera sistemi yer alıyor. Yazılım tarafında ise Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzü kullanılıyor.

    Samsung W27 fiyatı

    Samsung W27, Çin’de 16 GB RAM ve 512 GB ile 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip iki farklı konfigürasyonla satışa çıktı. 512 GB'lık versiyon 18.999 yuan (2.850 dolar), 1 TB'lık versiyon ise 21.999 yuan (3.300 dolar) fiyat etiketine sahip.

    Samsung W27 özellikleri

    • Dış (Kapak) ekranı: 6.5 inç, 2520 x 1080, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
    • İç (Ana) ekran: 8 inç, 2504 x 2256, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
    • Kamera: 200MP (birincil), 50MP (ultra geniş), 10MP (3x telefoto), 10MP selfie (iç ve dış)
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 “For Galaxy”
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 512GB, 1TB
    • Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
    • Yazılım: One UI 9
    • Boyut: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (katlı), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (açık)
    • Ağırlık: 215 gr
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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