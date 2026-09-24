Samsung, Contemporary Istanbul’da sanat ve teknolojiyi buluşturuyor

Samsung’un The Frame, The Frame Pro, Micro RGB ve OLED televizyonlarının yer aldığı deneyim alanında Güney Koreli sanatçı Vakki’nin Samsung için özel olarak hazırladığı eserleri sergileniyor. Samsung, bu deneyim alanında televizyon ekranlarının yalnızca içerik izlemek için kullanılan bir yüzey değil, sanat deneyiminin de bir parçası olabileceği gösteriliyor.
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Etkinlik kapsamında ziyaretçilere kendi sanat eserlerini oluşturabilecekleri “Görünmeyen Bir Ritmin Portresi” isimli özel bir deneyim de sunuluyor.
5.000’den fazla eser Samsung Art Store’da
Samsung Art TV deneyiminin önemli bir parçasını oluşturan Samsung Art Store, bugün 5.000’den fazla sanat eseri, 800’den fazla sanatçı ve 80’den fazla global iş ortağını bir araya getiriyor. Tate, Art Basel ve Louvre gibi önemli sanat kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleriyle genişleyen koleksiyon, sanat eserlerini dijital ortamda daha geniş kitlelerle buluşturuyor. Türkiye’deki sanat ekosistemini de küresel Art Store platformuna dahil etmeye önem veren Samsung, İstanbul Modern ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kurumun seçkisinden bazı eserleri Art Store üzerinden dünya genelindeki kullanıcılarla buluşturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: