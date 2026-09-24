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    Samsung, Contemporary Istanbul’da sanat ve teknolojiyi buluşturuyor

    Samsung, Contemporary Istanbul’da sanat ve televizyon teknolojisini buluşturuyor. The Frame, The Frame Pro, Micro RGB ve OLED modelleri sanat eserleriyle birlikte sergileniyor.

    Samsung, Contemporary Istanbul’da sanat ve teknolojiyi buluşturdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, ülkemizdeki önemli sanat fuarlarından Contemporary İstanbul’un bu yıl ART TV Partner sponsoru olarak fuarda yerini aldı. Samsung, 23-27 Eylül arasında Tersane İstanbul’da düzenlenen Contemporary İstanbul’da sanat ve televizyon teknolojilerini bir araya getiren özel bir deneyim alanı oluşturdu.

    Samsung’un The Frame, The Frame Pro, Micro RGB ve OLED televizyonlarının yer aldığı deneyim alanında Güney Koreli sanatçı Vakki’nin Samsung için özel olarak hazırladığı eserleri sergileniyor. Samsung, bu deneyim alanında televizyon ekranlarının yalnızca içerik izlemek için kullanılan bir yüzey değil, sanat deneyiminin de bir parçası olabileceği gösteriliyor.

    Samsung, Contemporary Istanbul’da sanat ve teknolojiyi buluşturdu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un deneyim alanında ziyaretçiler, Vakki’nin enstalasyonunun yanı sıra Samsung Art TV modellerini ve Samsung Art Store platformunu da inceleyebiliyor. Samsung Art Store’da 800’den fazla sanatçıya ait 5.000’den fazla eser bulunuyor

    .

    Etkinlik kapsamında ziyaretçilere kendi sanat eserlerini oluşturabilecekleri “Görünmeyen Bir Ritmin Portresi” isimli özel bir deneyim de sunuluyor.

    Samsung, Contemporary Istanbul’da sanat ve teknolojiyi buluşturdu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un sanat odaklı televizyon serisinin öne çıkan modellerinden The Frame, televizyon kullanılmadığı zamanlarda Art Mode aracılığıyla sanat eserlerini ekranda tıpkı bir tablo gibi gösteriyor. Bu görünüm için yansımasız mat ekran ve özel görüntü teknolojileri kullanılıyor. Ayrıca ince tasarımı ve özelleştirilebilir çerçeveleriyle evinize şıklık katıyor. The Frame Pro ise görüntü kalitesini ileriye taşıyan teknolojileri ile dikkat çekiyor.

    5.000’den fazla eser Samsung Art Store’da

    Samsung Art TV deneyiminin önemli bir parçasını oluşturan Samsung Art Store, bugün 5.000’den fazla sanat eseri, 800’den fazla sanatçı ve 80’den fazla global iş ortağını bir araya getiriyor. Tate, Art Basel ve Louvre gibi önemli sanat kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleriyle genişleyen koleksiyon, sanat eserlerini dijital ortamda daha geniş kitlelerle buluşturuyor. Türkiye’deki sanat ekosistemini de küresel Art Store platformuna dahil etmeye önem veren Samsung, İstanbul Modern ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kurumun seçkisinden bazı eserleri Art Store üzerinden dünya genelindeki kullanıcılarla buluşturuyor.

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